' I miei ex compagni leghisti non sanno neanche quello che votano'

Foligno - il bimbo di colore umiliato a scuola : “I miei compagni mi hanno difeso col maestro” : “Il maestro lo ha invitato ad alzarsi, gli ha detto quanto sei brutto, non mi devi guardare e gli ha ordinato di girarsi verso la finestra”, le parole dei bambini testimoni di un episodio avvenuto in una scuola elementare di Foligno , dove un insegnante ha isolato un bambino di colore . Loro si sono alzati e hanno raggiunto il compagno: “Noi siamo uguali”.Continua a leggere

Il bimbo abbandonato va a scuola : "I miei compagni ora sono miei fratelli" : Il piccolo Andrea va a scuola. Il bimbo di 8 anni abbandonato dalla madre che era stato trovato a vagare da solo su una strada provinciale piemontese, in provincia di Torino, è tornato tra i suoi compagni di classe, scrive il Corriere della Sera."Oggi uno dei miei fratellini era malato e non è venuto in classe". Il piccolo Andrea, il bimbo di 8 anni rifiutato dalla madre, ha cominciato ad andare a scuola e per lui tutti i compagni ...