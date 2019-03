Ginnastica | Simone Biles torna in gara! Domani show in Coppa del Mondo | duello da urlo

oasport

(Di sabato 16 marzo 2019)in scena dopo il lungo inverno e domenica 17 marzo gareggerà alla Deutscher Pokal, seconda tappa delladel2019 diartistica riservata al concorso generale. La Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio ha scelto la Porsche Arena di Stoccarda (Germania) per la sua prima uscita annuale, una decisione che può essere sicuramente legata al fatto che i prossimi Mondiali si disputeranno proprio in questo impianto e dunque la statunitense vorrà subito prendere le misure in vista delle gare di ottobre.La quattro volte Campionessa delall-around (è la più titolata di sempre nella rassegna iridata) regalerà sicuramente grandi meraviglie su tutti gli attrezzi anche se non si sa molto sul suo attuale stato di forma: giovedì ha compiuto 22 anni, si è dichiarata ottimista sul suo prossimo futuro e desiderosa di fare bene in questo appuntamento, ...

OA_Sport : #ginnastica Simone Biles al debutto stagionale! Domani la Campionessa di tutto in gara in Coppa del Mondo, show a S… -