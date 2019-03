Continua l' inferno per l' ex giocatore del Torino Alessio Cerci | fuori rosa in Turchia

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019)l'incubo di, diventato da poche ore un ex calciatore dell'Ankaragucu insieme al compagno Thomas Heurtaux, difensore ex Udinese. I due, arrivati la scorsa estate nel massimo campionato turco, fortemente voluti dalla società, sono stati costretti ad allenarsi a parte, senza staff tecnico e medico a disposizione. I due, da poco sono stati definitivamente messie senza stipendio perché la società non riesce a mantenere gli impegni economici presi in estate.Il declino di, attaccante italiano nato a Velletri il 23 luglio 1987, ha avuto il suo momento di grazia nelle due stagioni in granata con il, allora allenato da Gianpiero Ventura. Con la maglia del Toro l'esterno offensivo di fascia destra, mancino di piede, in 72 presenze collezionò 21 reti. Si arriva così all'estate 2014 quando il calciatore, che ormai al...

