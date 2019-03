Catania | al via ' Il buio è servito tour' | per esplorare l' universo sensoriale dei ciechi

Viabilità : Musumeci - 'troppi disservizi sull'autostrada Palermo-Catania' : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - "Purtroppo, ancora oggi, continuano a pervenire a questa presidenza continue lamentele per i disagi che gli automobilisti siciliani sono costretti a subire quotidianamente sull’autostrada Catania-Palermo. File chilometriche per i numerosi cantieri dell’Anas, almeno 15,

Sea Watch via da Catania : La nave Sea Watch 3 lascerà il porto di Catania alla volta di Marsiglia , dove sarà sottoposta a lavori di adeguamento alla normativa. Ne dà notizia la Guardia Costiera, che il 31 gennaio e il 1 ...

Il voto su Salvini lascia qualche strascico nl M5s. Procura Catania : 'Archiviare Conte - Di Maio e Toninelli' : La Procura di Catania intanto ha chiesto l'archiviazione per il premier e i due ministri. Come per Salvini, ora si dovrà pronunciare il Tribunale dei ministri. Nella maggioranza intanto Lega e ...

Caso Diciotti : Procura Catania chiede archiviazione per Conte - Di Maio e Toninelli : Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - A quattro giorni dalla ricezione degli atti dalla Giunta per l'autorizzazione a procedere, la Procura di Catania ha chiesto l'archiviazione per il premio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli, indaga

Caso Diciotti - la procura di Catania chiede l’archiviazione per Conte - Di Maio e Toninelli : Questa mattina è stata notificata la richiesta di archiviazione sul Caso Diciotti da parte della procura di Catania per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e per il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L'articolo Caso Diciotti, la procura di Catania chiede l’archiviazione per Conte, Di Maio e Toninelli proviene da Il Fatto Quotidiano.

Caso Diciotti - procura di Catania chiede l'archiviazione per Conte - Di Maio e Toninelli : La procura di Catania ha notificato la richiesta di archiviazione per Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli sul Caso Diciotti. Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi. I magistrati avevano aperto un fascicolo dopo che il premier e i due ministri avevano mandato alla Giunta per le Immunità del Senato - chiamata a votare sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini - delle memorie in cui sostenevano che la ...

Caso Diciotti : Procura Catania valuta richiesta archiviazione per Conte e Di Maio : Palermo, 18 feb. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) Il Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro è già al lavoro sul fascicolo aperto sabato sugli atti inviati dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato con la memoria del vicepremier Matteo Salvini e le 'autodenunce' del premier Giusepp

Catania. Librino : incendio in viale Moncada : in salvo inquilini : Attimi di paura mercoledì pomeriggio al Librino. I Pompieri sono intervenuti a Catania per trarre in salvo alcune persone che

Caso Diciotti - via libera dalla Giunta per le immunità : a Catania anche i documenti di Conte - Di Maio e Toninelli : La Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha detto sì alla richiesta dell'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, di rinviare ai magistrati di catania i documenti del...

Viaggio nelle città sostenibili. Catania vuole usare al meglio i fondi europei : Passa attraverso un migliore utilizzo dei fondi europei e una vera e propria rivoluzione amministrativa la strategia con la quale Catania vuole raggiungere gli obiettivi di piena sostenibilità. Una ...

Catania - al via lo sgombero del Cara di Mineo : trasferiti i primi 44 migranti. Sindaco : “Stato non lasci qui le macerie” : È iniziato questa mattina lo sgombero del Cara di Mineo con il trasferimento dei primi migranti. Due in tutto i bus partiti dal centro, il primo con 25 persone ha lasciato la struttura di Mineo in tarda mattinata diretto al Centro di assistenza straordinaria di Trapani. Mentre il secondo pullman con 19 persone (sei non si sono presentato) è partito intorno alle 14. il secondo gruppo sarà portato in un Csa di Siracusa e in un Csa di Ragusa. Sono ...

Migranti : Sea watch - al via lavori adeguamento su nave ferma a Catania : Palermo, 4 feb. (AdnKronos) - Sono iniziati questa mattina i lavori di adeguamento sulla nave Sea watch ormeggiata al porto di Catania e bloccata a causa del fermo amministrativo deciso dalla Guardia costiera. "Abbiamo fatto venire un'agenzia ispettiva internazionale che possa verificare quali sono

Diciotti - “scelte per strategia politica” : la procura di Catania voleva archiviare Salvini. Rischia di farlo finire a processo : Gli stessi fatti, ma due interpretazioni giuridiche opposte. Eppure c’è un punto in comune tra la richiesta di archiviazione della procura di Catania e la relazione con cui il Tribunale dei ministri ha chiesto l’autorizzazione a procedere al Senato per Matteo Salvini accusato di sequestro di persona aggravato, nel caso dei migranti della nave Diciotti. Ed è un punto a sfavore per il segretario della Lega. I senatori della Giunta per ...

Catania - INCENDIO IN UN PALAZZO : PERSONE INTRAPPOLATE DALLE FIAMME/ Ultime notizie - panico in via Di Prima : INCENDIO in un PALAZZO a CATANIA: stabile a fuoco in via Giovanni Di Prima. PERSONE rimaste INTRAPPOLATE dal fumo e DALLE FIAMME: vigili del fuoco in azione