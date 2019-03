Bebe Vio da Manuel Bortuzzo | due campioni di vita

vanityfair

(Di sabato 16 marzo 2019)Vio in vacanza: tra libri, mare e la solita autoironiaVio in vacanza: tra libri, mare e la solita autoironiaVio in vacanza: tra libri, mare e la solita autoironiaVio in vacanza: tra libri, mare e la solita autoironiaVio in vacanza: tra libri, mare e la solita autoironiaVio in vacanza: tra libri, mare e la solita autoironiaVio in vacanza: tra libri, mare e la solita autoironiaVio in vacanza: tra libri, mare e la solita autoironiaVio in vacanza: tra libri, mare e la solita autoironiaVio in vacanza: tra libri, mare e la solita autoironiaVio in vacanza: tra libri, mare e la solita autoironiaVio in vacanza: tra libri, mare e la solita autoironiaVio in vacanza: tra libri, mare e la solita autoironiaVio in vacanza: tra libri, mare e la solita autoironiaVio in vacanza: tra libri, mare e la solita autoironiaVio in ...

Corriere : Bebe Vio va a trovare Manuel. «Non è mai finita se non lo decidi tu»|Il video - HuffPostItalia : Manuel Bortuzzo e Bebe Vio si abbracciano: 'Campioni di vita. Non è mai finita se non lo decidi tu' - Agenzia_Ansa : Bebe Vio da #ManuelBortuzzo: 'Il dopo più bello della vita. IL SORRISO' -