Agrigento | vanno a casa del ladro per farsi giustizia | denunciati per sequestro di persona

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019) Una vicenda che avrebbe potuto avere un esito tragico è stata sventata ieri sera dai Carabinieri della tenenza di Ribera, centro di circa ventimila abitanti della provincia di. Due agricoltori, notata la sparizione di alcuni attrezzi da lavoro, si sono recati presso l'abitazione di un cittadino rumeno che sospettavano di essere l'autore del furto.Entrati nella sua abitazione, prima lo hanno malmenato con calci e pugni poi, sotto la minaccia di un coltello, lo hanno obbligato ad uscire ed a salire a bordo della loro autovettura. Volevano che confessasse il furto e riconsegnasse la coppia di forbici elettriche del valore di qualche centinaio di euro ciascuna che erano sparite dalla loro masseria....

vittoriostwitt : Giarrusso: 'Domani Conte e Toninelli vanno in Sicilia a sbloccare Agrigento-Caltanissetta e la Siracusa-Ragusa' Que… - francesco201423 : Questa è una vera opera utile per il Paese! Altro che inutili buchi #tav, i soldi vanno spesi per strade e ferrovie… -