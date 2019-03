Treviso | muore mentre dà alla luce il suo bimbo | Francesca se ne va a 34 anni

Lutto a Treviso - malore improvviso nel sonno : Marco - atleta e nuotatore - muore a 34 anni : È morto Marco Montagner, atleta e istruttore di nuoto di 34 anni di Caerano San Marco, in provincia di Treviso: un malore improvviso lo ha colpito nel sonno e non si è mai più risvegliato. A dare l'allarme è stata la moglie Monica. A stroncarlo forse un infarto, anche se pare che il giovane godesse di buona salute: "Questa notizia lascia in tutti noi un senso di vuoto, impotenza e dolore senza limiti".Continua a leggere

Dramma all’ospedale di Oderzo (Treviso) : donna di 34 anni partorisce e poco dopo muore : Tragedia nella notte all'ospedale di Oderzo. Alle ore 01,41 di questa notte una donna di 34 anni, Francesca Schirinzi, residente ad Annone Veneto ma originaria di Castrignano del Capo (Lecce), con gravidanza a termine, ha partorito, con parto spontaneo senza complicanze, un bambino in buone condizioni. Si trattava del secondo figlio, la primogenita è una bimba di 4 anni. Due minuti dopo il parto spontaneo e fisiologico vi è stata un‘improvvisa ...

Treviso - Edoardo muore a 11 anni per leucemia : il fratello gli aveva donato il suo midollo : L'intera comunità di Fossalta Maggiore, nel Comune di Chiarano, piange in questi giorni la tragica scomparsa di Edoardo Schipor, bambino di origini romene vinto da una gravissima leucemia che l'aveva colpito ormai quattro anni fa, nel gennaio del 2015, a soli 7 anni.Come riportato da "La Tribuna di Treviso" il piccolo si trovava ricoverato nel reparto di oncoematologia dell'ospedale di Padova quando, domenica scorsa, il suo cuore ha smesso di ...

Treviso : auto finisce nel fosso - muore la donna alla guida : Treviso, 4 mar. (AdnKronos) - Poco prima di mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cadorna a Fossalta di Piave per un’auto finita in un fossato dopo aver prima sbattuto contro un platano: deceduta la donna alla guida. I pompieri accorsi da San Donà hanno messo in sicurezza l’auto, n

Donna muore di influenza a Treviso. Ora è allarme per il virus della suina : Una Donna è morta a Treviso a causa delle complicazioni del virus dell'influenza. A nulla è servito il ricovero in terapia intensiva, la cinquantenne, malata anche di tumore,...

Treviso : donna 50enne muore di influenza - preoccupazione per il virus della suina : L'influenza continua a mietere vittime anche in questa seconda metà di febbraio. Questa volta è toccato ad una donna di 50 anni abitante a Treviso che, già malata di tumore, è stata ricoverata d'urgenza in Ospedale a Conegliano per le complicazioni causategli dal virus influenzale. Ed il suo fisico, già duramente provato dalla lotta contro il cancro, non ha retto ad un'ulteriore sollecitazione. La donna, di cui non sono state rese note le ...

Treviso - in ospedale per mal di testa e febbre alta : 50enne muore per colpa dell’influenza : Una donna di 50 anni, già malata di tumore, è morta per complicanze del virus dell'influenza all'ospedale di Conegliano, in provincia di Treviso. Si tratta della terza vittima in tutta la regione Veneto: la paziente è stata ricoverata con mal di testa e febbre alta ed è deceduta nel giro di poche ore. Sotto osservazione dei medici della Marca l'influenza suina.Continua a leggere

Treviso - si schianta con l’auto contro colonnina del gas : Jessica muore sul colpo a 18 anni : La vittima è la diciottenne Jessica Dell’Innocenti originaria di Fossalta di Piave. La ragazza, al volante della sua utilitaria, per motivi ancora tutti da accertare, ha improvvisamente sbandato finendo prima nell'altra corsia di marcia e poi dritto contro una colonnina del gas di una locale ditta.Continua a leggere

Treviso - muore a 41 anni l’avvocato Luana Antelmi : “Addio alla nostra stella luminosa” : È morta a 41 anni Luana Antelmi, famosa avvocatessa di Zero Branco, stroncata da un tumore contro cui lottava da 10 anni. Consigliere comunale del suo paese, lavorava allo studio Facchetti di Treviso ed era stata presidente dell'Aiga per la sezione locale: "Il suo era un sorriso contagioso che non ha mai perso, restando sempre positiva".Continua a leggere

Incidenti : Treviso - camion travolge furgone - muore un operaio : Treviso, 4 feb. (AdnKronos) - Alle 14.10, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla SP 83 a Castelfranco Veneto per un camion che ha travolto una serie di segnali stradali appena posti e investito un operaio, che è deceduto. La squadra dei pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in si

Treviso - gli muore il cane e lui si uccide con i gas di scarico della sua automobile : Un brutto dramma della solitudine si è verificato ieri a Villorba, in provincia di Treviso, dove un uomo di 50 anni si è tolto la vita con i gas di scarico della sua automobile. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, pare che domenica scorsa all'uomo sia venuto a mancare il suo inseparabile cane, un bastardino. Era con lui che l'uomo, il quale viveva da solo, trascorreva le sue giornate. Quella compagnia però domenica ...

Treviso - frontale tra due auto : Andy muore tra le lamiere : Andy Ndiave, senegalese di 54 anni, è morto ieri pomeriggio in un incidente d'auto a Castelfranco Veneto.Continua a leggere

Treviso - promessa del calcio muore misteriosamente a 14 anni - : Ancora una morte misteriosa nel mondo del calcio. A meno di un anno dalla scomparsa di Davide Astori, la comunità di Treviso è sotto shock per la morte di Luigi Martignano , un ragazzo di 14 anni, originario di Trevignano, avvenuta ...

Treviso : Luigi - giovane portiere di 14 anni - muore per le complicanze di un'influenza : Un ragazzino di soli 14 anni, Luigi Martignago, è deceduto nella serata di lunedì molto probabilmente per le complicanze legate ad una forte influenza degenerata nel giro di pochi giorni. I genitori, quando si sono accorti che le condizioni del figlio stavano drammaticamente peggiorando, hanno prontamente chiesto l'intervento di un'ambulanza, ma nonostante ciò non c'è stato nulla da fare: il ragazzo, infatti, è morto all'ospedale di Treviso poco ...