Stato d' emergenza | il clima non è UBS

Venezuela ancora al buio : 80 bimbi morti in ospedale - Guaidò pronto allo Stato d'emergenza : A tre giorni dall'inizio del più grande black-out della sua storia, il Venezuela è in ginocchio. Il senatore repubblicano Marco Rubio, dagli States, riportando su Twitter una notizia di VPItv, ha lanciato l'allarme: "Nel reparto neonatale di un ospedale sono morti 80 bambini. Se qualcuno non interverrà con importanti aiuti, il Paese si troverà a fare i conti con una catastrofe senza precedenti". Il governo Maduro ha deciso di chiudere uffici e ...

Piemonte : il Consiglio dei Ministri proroga di 12 mesi lo Stato di emergenza idrica : In relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile in Piemonte, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga, per 12 mesi, dello stato d’emergenza nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli, i cui Comuni appartengono agli Ambiti territoriali ottimali (Ato) 2, 3, 4 e 6. L'articolo Piemonte: il Consiglio dei Ministri proroga di 12 mesi lo stato ...

Non solo Algeria. In Tunisia lo Stato d'emergenza soffoca la 'rivoluzione dei gelsomini' - di U. De Giovannangeli - : Sono i migranti tunisini a imbarcarsi dai porti di Sfax e Kerkenna, raramente gli stranieri...I protagonisti della rotta restano i giovani tunisini che, stretti nella morsa di una economia impoverita ...

Maltempo Perù : Stato di emergenza in due regioni : Il governo peruviano ha dichiarato oggi lo stato di emergenza in 53 distretti di 16 province delle regioni di Arequipa e Hua’nuco, a causa delle intense piogge. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Andina”. Il provvedimento avrà una durata di 60 giorni. L'articolo Maltempo Perù: stato di emergenza in due regioni sembra essere il primo su Meteo Web.

La Camera degli Stati Uniti ha votato contro lo Stato di emergenza voluto da Trump per costruire il muro : La Camera dei rappresentanti ha votato a favore di una risoluzione per revocare lo stato di emergenza nazionale dichiarato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per ottenere i fondi necessari per costruire il muro al confine tra Stati Uniti e Messico. La

Il presidente del Sudan - Omar al Bashir - ha dichiarato lo Stato di emergenza nazionale : Il presidente del Sudan, Omar al Bashir, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, “licenziando” il governo federale e tutti i governatori statali. Bashir ha inoltre chiesto al Parlamento di rinviare il voto sugli emendamenti alla Costituzione che avrebbero dovuto

Sedici stati americani hanno fatto ricorso contro lo Stato di emergenza di Trump : Quello dichiarato per ottenere i fondi per costruire il muro, tra moltissime critiche: si finirà probabilmente davanti alla Corte Suprema

Terremoto Ischia - Nappi : “La proroga dello Stato emergenza è necessaria” : “Non esistono colori politici e differenze geografiche di fronte alle tragedie, al cospetto di drammi come quello patito dai cittadini di Ischia per il Terremoto dell’agosto 2017. Non esistono neanche scadenze elettorali o di mandato: lo stato ha il dovere di rispondere. Tra sette giorni, il 21 febbraio, scadra’ la proroga dello stato di emergenza per il sisma”. E’ quanto si legge in una nota del vice coordinatore ...

Usa - ricorso su Stato emergenza Trump : 08.45 E' stato depositato il primo ricorso giudiziario contro la dichiarazione del presidente Trump sullo stato di emergenza per reperire i fondi per la costruzione del muro alla frontiera del Messico. Il ricorso è stato presentato dalla Ong Public Citizen presso la corte distrettuale di Washington per conto di 3 proprietari terreni texani e della Frontera Audobon Society, un parco nella valle di Rio Grande.All'azione giudiziaria si è ...

Cosa succede ora che Trump ha dichiarato lo Stato d’emergenza : L’ennesima decisione inusuale di una presidenza inusuale risolve la questione del finanziamento del muro (lo pagheranno i contribuenti statunitensi) ma alla lunga potrebbe indebolire l’impalcatura istituzionale americana. Leggi

Trump dichiara l'emergenza nazionale : 'Il muro con il Messico serve' - California e Stato di New York fanno causa : Usa, ecco il muro che Trump vuole costruire 1 di 1 Ansa-Centimetri Ansa-Centimetri Usa, ecco il muro che Trump vuole costruire Nell'infografica il confine Usa-Messico con le barriere attualmente ...