Rai | Salini boccia l’informazione | troppo dispendiosa | poco efficiente Solo la TgR costa

L'ad Fabrizio Salini critica l'informazione Rai : "Costosa e non efficiente. Sui giovani meglio Mediaset" : ROMA - L'amministratore delegato Fabrizio Salini vuole avviare una riforma, sia pure graduale, dell'informazione Rai . E per giustificare questa sua intenzione, Salini non risparmia critiche all'...

Massimo Giletti - gira una voce : Fabrizio Salini vuole che torni in Rai. Tra pochi giorni l'incontro : L'ad Fabrizio Salini cambia la Rai con l'avvio processo di riforma del Piano Industriale e mentre a Viale Mazzini, rivela Dagospia in un retroscena, è già partita la corsa alla candidatura per le nuove dieci direzioni di genere, "fonti riservatissime" rivelano che lo stesso Salini vuole "far tornare

Lorella Cuccarini - la conduttrice sovranista potrebbe tornare in Rai - panico per l'ad Salini : Appena un giorno fa i vertici di viale Mazzini hanno varato il nuovo piano industriale firmato Fabrizio Salini con il quale, nei prossimi 12 mesi, si dovranno riorganizzare i palinsesti delle 3 reti Rai. L’ad Rai, a seguito dell’incontro con Matteo Salvini, era quasi sicuro di poter apportare all’in

Rai - via libera al piano industriale di Salini. Cosa cambia : Fabrizio Salini Via libera alle novità, non senza critiche. Il CdA Rai ha dato l’ok al piano industriale 2019-2021 predisposto dall’AD Fabrizio Salini. Tra i cambiamenti introdotti dal progetto del top manager, l’introduzione di nove Direzioni “di contenuto”, con il conseguente ridimensionamento dei direttori di rete. In cantiere anche un nuovo polo delle news, con la prospettiva di unificare Rainews24, Televideo, ...

Rai4 parlerà al maschile. Un canale per le donne. Le novità editoriali del Piano Salini : ... - 60 milioni saranno investiti per lo sviluppo dell'offerta digitale, in Internet,; - poco meno per il canale in inglese e il canale istituzionale, per le notizie dai palazzi della politica,; - 40 ...

Rai - approvato il piano industriale di Salini : arrivano le direzioni ‘di contenuto’ : Il Consiglio di Amministrazione Rai si è riunito questa mattina in Viale Mazzini, presieduto da Marcello Foa. Il Cda ha esaminato e approvato – ma solo a maggioranza – il piano industriale 2019-2021 presentato dall’ AD Fabrizio Salini. Dicono no la consigliera d’amministrazione Rita Borioni (in quota progressista) e il consigliere eletto dai dipendenti Riccardo Laganà. Il piano, come scrivere Repubblica, manda in pensione ...

Rai - via libera al piano industriale di Salini : chi perde il posto in viale Mazzini : Il Cda Rai ha approvato nella riunione di stamattina il piano industriale presentato dall'Ad Fabrizio Salini. È quanto si apprende al termine della riunione. Il Cda "ha esaminato e approvato il piano industriale 2019-2021, che pone al centro i contenuti e le esigenze degli utenti, colmando il gap di

La Rai approva il piano Salini - si spacca il cda : Via libera a maggioranza da parte del consiglio di amministrazione della Rai al piano industriale 2019-2021, "che pone al centro i contenuti e le esigenze degli utenti, colmando il gap digitale accumulato rispetto al settore e venendo incontro agli obblighi del contratto di servizio", come spiega una nota di Viale Mazzini. Il piano è stato approvato con cinque voti favorevoli e due contrari.A favore hanno votato in cinque (il presidente ...

Rai - piano industriale in cda ma è polemica per incontro Salini-Salvini. UsigRai : “Subordinazione al governo” : L’azienda non conferma ma neanche smentisce l’incontro tra leader della Lega e l’amministratore delegato. Il sindacato dei giornalisti Rai, quindi, è sul piede di guerrra. In viale Mazzini sono ore movimentate. Nel pomeriggio l’amministratore delegato, Fabrizio Salini, è pronto a portare il suo piano industriale al voto del consiglio d’amministrazione. Un piano modificato dopo un preventivo confronto con lo stesso ...

Rai - si vota il piano Salini : di Veronica Marino Mercoledì mattina alle 10:30 il consiglio di amministrazione della Rai, si riunirà per votare il piano industriale presentato dall'ad Fabrizio Salini e poi rimodellato con il ...

Rai - Salini difende il piano industriale : «E’ una sfida tra cambiamento e vecchi potentati». Poi chiede sostegno ai dipendenti : Fabrizio Salini Nuovo piano industriale o morte. L’AD Rai Fabrizio Salini descrive il suo progetto per l’azienda radiotelevisiva come una sfida: “cambiare o rimanere arroccati a feudi e potentati“. Da una parte il futuro, rappresentato dalla sua proposta, dall’altra “il passato legato a vecchie logiche“. In una lettera inviata al Corriere, il top manager del servizio pubblico ha difeso il progetto di ...

Fabrizio Salini spiega il suo Piano : Cara Rai - il talento non basta - ci vuole coraggio e questo è il momento del coraggio : L'identità della Rai deve essere per forza polifonica. Una televisione pubblica per essere veramente di tutti, essendo finanziata da un canone, ora inserito nella bolletta elettrica, deve parlare a tutti e deve dare voce a tutti. Di Rai si parla spesso e volentieri tutti i giorni ed in tanti, esattamente come accade con la Nazionale di calcio, in cui tutti si sentono un pochino commissari tecnici, si pensa di avere la ricetta giusta per ...