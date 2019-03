huffingtonpost

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il suo calvario in ospedale è durato un mese.del, èdopo un lungo ricovero all'ospedale Humanitas di Milano. La giovane modella marocchina, che aveva chiesto di esser parte civile nelTer che vede tra gli imputati l'ex premier Silvio Berlusconi, potrebbe essere stata avvelenata. Una rivelazione fatta dalla stessa modella sia all'avvocato che al fratello. Sulla morte indaga la procura di Milano che ha aperto un fascicolo per omicidio.VIDEO -Ter, lo sfogo della teste: "Pago ancora oggi per aver detto la verità su Berlusconi"

HuffPostItalia : Morta Imane Fadil, testimone chiave del processo Ruby. Ipotesi avvelenamento - repubblica : Morta Imane Fadil, teste nel processo Ruby contro Berlusconi: pm apre inchiesta, 'ipotesi avvelenamento' - repubblica : ?? Imane Fadil, teste nel processo Ruby Ter morta a Milano: procura apre un'inchiesta -