Malagò | “Bisognerà vedere se Ranieri sarà solo un traghettatore”

calcioweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il presidente del Coni, Giovanni, intervenuto a ReteSport, ha parlato del cambio in panchina della Roma commentando così: “è un tifoso, un allenatore con una storia molto particolare. Direi unica. Sicuramente è una scelta come traghettatore, anche se poi è tutto da dimostrare chesoltanto un traghettatore, indovinata. C’è il rammarico soprattuto a livello personale ed umano per Eusebio Di Francesco, perché è un allenatore sicuramente di qualità. Però fa parte di queste strane dinamiche, giuste o meno, del mondo del calcio. Gli auguri a Claudio sono doverosi“.L'articolo: “Bisogneràseun traghettatore” CalcioWeb.