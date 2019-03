Isola | Bettarini contro Soleil | ' È arrogante e strafottente'

Isola - Bettarini contro Solel : 'È arrogante e strafottente' : All'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras, Alvin, il naufrago Stefano Bettarini non ne vuole sapere di seppellire l'ascia di guerra con l'ex di Luca Onestini, Soleil Sorgè. Infatti l'ex marito di Simona Ventura ha ancora una volta criticato la nuova fiamma di Jeremias Rodriguez e avrebbe anche puntato il dito contro i suoi alleati. In particolare si è riferito all'ex cantante dei ...

Isola - Stefano Bettarini contro Soleil Sorge : 'Arrogante e maleducata' : Stefano Bettarini e Soleil Sorge non riescono a trovare un punto di incontro. Infatti, dopo la diretta di lunedì scorso, tra i due protagonisti de L'Isola dei Famosi è guerra aperta. Bettarini si sfoga con Kaspar Capparoni L'ex marito di Simona Ventura non sembra voler più tollerare certi atteggiamenti della modella, infatti si è sfogato con l'amico Kaspar Capparoni dicendo: ''E' supponente, arrogante, indisponente, maleducata, ingrata, ...

Isola - Stefano Bettarini e la rivelazione inaspettata su Riccardo Fogli : 'Zitto - zitto...' : Stefano Bettarini e la rivelazione inaspettata su . L'ex inviato dell' Isola dei Famosi è tornato sull'Isola che non c'è con Kaspar Capparoni e lì 'i due pescatori' - come ormai vengono chiamati - si ...

Isola - Stefano Bettarini e la rivelazione choc su Riccardo Fogli : 'Zitto - zitto...' : Stefano Bettarini e la rivelazione inaspettata su Riccardo Fogli. L'ex inviato dell' Isola dei Famosi è tornato sull'Isola che non c'è con Kaspar Capparoni e lì 'i due pescatori' - come ormai vengono ...

Stefano Bettarini a l’Isola - parla Nicoletta Larini : “Arriverà in fondo - Simona? Una grande donna” : Stefano Bettarini a l’Isola dei famosi, parla Nicoletta Larini: “Arriverà fino in fondo” Nicoletta Larini è senza ombra di dubbio la fan numero uno di Stefano Bettarini a l’Isola dei famosi. La fidanzata del naufrago, tutti i lunedì sera, è sempre stata presente alle dirette del reality, supportando e facendo il tifo per il suo amore […] L'articolo Stefano Bettarini a l’Isola, parla Nicoletta Larini: ...

Isola dei Famosi - Stefano Bettarini critica Soleil : "Supponente - arrogante - maleducata - bugiarda..." : Nella puntata di lunedì sera abbiamo avuto modo di vedere lo scontro tra Stefano Bettarini e Soleil Sorge. L’ex calciatore è insofferente nei confronti dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.Le incomprensioni sono venute alla luce già la settimana scorsa quando Bettarini durante una pesca, riuscì a portare tanti pesci al gruppo. Ma quando Soleil chiese di cominciare a prepararli lui è sbottato rimproverandola: "Ti garantisco che del ...

Isola - Ariadna Romero eliminata. La gioia della fidanzata di Bettarini : 'Gli stava attaccata come una cozza' : è stata eliminata dall'. La modella cubana che partecipò nel 2011 al film Di Leonardo Pieraccioni 'Finalmente la felicità', aveva stretto moltissimo con due Isolani: Stefano Bettarini e Kaspar ...

Stefano Bettarini/ Nicoletta Larini : 'Ariadna? Che caz*o!' - Isola dei Famosi 2019 - : Stefano Bettarini a L'Isola dei Famosi 2019 continua a litigare. Questa volta l'ex calciatore ha avuto uno scontro con la leader Soleil Sorge

All’Isola dei Famosi 2019 Alessia Marcuzzi si scusa con Riccardo Fogli ma adesso il pubblico insorge contro Bettarini : Dopo il silenzio social, Alessia Marcuzzi nel suo bell'abitino nero (che ha pubblicizzato sui social dopo la puntata) ha deciso di iniziare la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2019 facendo l'unica cosa possibile, scusandosi. La bella conduttrice si è scusata con il pubblico per "l'onda" che ha travolto lei e il programma ma anche con Riccardo Fogli che si è sciolto in un pianto liberatorio ma cercando di non mostrare le sue lacrime davanti ...

Stefano Bettarini furioso all’Isola : “Soleil voleva sedurmi!” : L’Isola dei Famosi: Soleil Sorge voleva sedurre Stefano Bettarini? La rivelazione Puntata decisamente infuocata quella dell’Isola dei Famosi di lunedì 11 marzo. Stefano Bettarini continua ad essere un fiume in piena contro la leader Soleil e il resto del gruppo, insieme a Kaspar Capparoni. Durante la diretta, Bettarini ha fatto una rivelazione su Soleil Sorge: “La signorina ha mancato di rispetto alla mia signora che amo alla ...

Isola dei Famosi 2019 - diretta nona puntata : le scuse della Marcuzzi - Bettarini e Capparoni tornano sull'Isola che non c'è : La diretta della nona puntata dell' che stiamo seguendo come sempre minuto per minuto su si apre con le scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli dopo le polemiche della scorsa settimana. Isola DEI ...

Soleil - Bettarini e Ariadna - scontro all’Isola : volano parole pesanti : Isola dei Famosi, Stefano Bettarini e Ariadna Romero contro Soleil: scontro in Honduras Non scorre buon sangue tra Soleil, Bettarini e Ariadna. Questi ultimi due sembrano aver stretto una buonissima e fortissima amicizia e insieme si sono scagliati contro la Sorge. A quanto pare, entrambi credono che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia solo […] L'articolo Soleil, Bettarini e Ariadna, scontro all’Isola: volano parole ...

Isola dei Famosi 2019 - Ariadna contro Soleil : "Prima di entrare aveva puntato Bettarini - poi si è fatta Jeremias" : Confusione e parole dure sulla spiaggia de L'Isola dei Famosi: come spesso accade, è il cibo a scatenare la lite fra i naufraghi, giunti ormai a un mese e mezzo di permanenza tra le palme dell'Honduras. Mentre Soleil Sorge sta sporzionando il cocco, destinato a tutti tranne a coloro che non hanno offerto ad ogni concorrente il pesce pescato nei due giorni appena trascorsi, ecco arrivare Ariadna Romero a riscuotere la porzione per sé, ...

Isola dei Famosi - pace fatta fra Stefano Bettarini e Marina La Rosa : Lo scontro tra Stefano Bettarini e Marina La Rosa è stato al centro dell'ultima puntata in diretta dell'Isola dei Famosi. I due hanno avuto un confronto piuttosto acceso all'interno del covo, dove ...