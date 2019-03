Il nuovo Android Go di Samsung potrebbe essere Galaxy A2 Core | ecco com' è fatto

Nokia 3.1 è sempre più nuovo con Android 9 Pie : HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia che Nokia 3.1 ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 9 Pie. Si tratta del secondo upgrade per questo smartphone che è passato da Android Nougat ad Android Oreo solo sei mesi fa. In questo modo, anche Nokia 3.1 entra a far parte della famiglia di smartphone Nokia dotati di Android 9 Pie e offre – oltre alle funzionalità che già conosci – tutte le innovazioni dell’AI ...

Microsoft offre un nuovo strumento agli sviluppatori : Xbox Live arriverà nei videogiochi iOS e Android : Sono sempre più numerosi gli utenti Android e iOS che decidono di sfruttare le potenzialità dei loro dispositivi per gustare uno dei numerosi videogiochi disponibili negli store ufficiali. Il Livello tecnico di questi videogame, spesso, è molto alto, basti guardare PUBG Mobile, Fortnite e i prodotti proposti da Rockstar Games. Anche Microsoft, che si è […] L'articolo Microsoft offre un nuovo strumento agli sviluppatori: Xbox Live arriverà ...

Google svela Android Q - il nuovo sistema operativo per smartphone : Il nuovo sistema operativo per smartphone, Android Q, è stato finalmente pubblicato. Al momento gli utenti non possono ancora installarlo sui propri smartphone perché si tratta di una in versione beta, peraltro valida solo per gli smartphone Pixel a marchio Google. Queste restrizioni momentanee però non sminuiscono l’importanza dell’annuncio: Android Q di fatto sarà il prossimo sistema operativo per gli smartphone del robottino ...

WhatsApp : sulla beta per Android arriva un nuovo menu per la selezione di emoji e stickers : ... e di un sistema di meno invasivo di inviti ai gruppi , su WhatsApp beta sbarca anche un' ulteriore feature , questa volta inerente il mondo degli stickers e delle emoji. I sempre puntuali e vigili ...

“Prezzi al costo” nel nuovo volantino Expert ricco di dispositivi Android : Expert si prepara a lanciare il nuovo volantino "Prezzi al costo", che include diversi smartphone e tablet Android. Ecco le offerte che saranno valide dal 14 al 27 marzo 2019 nei punti vendita aderenti. L'articolo “Prezzi al costo” nel nuovo volantino Expert ricco di dispositivi Android proviene da TuttoAndroid.

Octopath Traveler : Champions of the Continent è un nuovo RPG free-to-play per dispositivi iOS e Android in arrivo nel corso dell'anno : Come segnala Gematsu, Square Enix ha annunciato Octopath Traveler: Champions of the Continent per dispositivi iOS e Android, in uscita nel 2019 in Giappone.Il titolo è un "gioco di ruolo single player free-to-play" ambientato nel mondo di Orsterra diversi anni prima degli eventi di Octopath Traveler per Switch.La pre-registrazione è ora disponibile tramite il sito web ufficiale. Inoltre, Square Enix il 12 marzo consentirà ai giocatori di ...

Polestar 2 lancia la sfida a Tesla con l’aiuto di Google e del nuovo Android Auto : Polestar 2, il secondo modello del brand legato a Volvo, è la prima Auto a utilizzare la versione nativa di Android per Auto, e lancia la sfida a Tesla. L'articolo Polestar 2 lancia la sfida a Tesla con l’aiuto di Google e del nuovo Android Auto proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp beta 2.19.55 introduce il nuovo sistema di inviti ai gruppi per gli utenti Android : Un nuovo aggiornamento tramite il programma beta di WhatsApp ha portato il numero di versione a 2.19.55 e mostra finalmente che il nuovo sistema di inviti ai gruppi è in fase di sviluppo anche per la versione Android. Quando la funzionalità verrà implementata in remoto sui dispositivi Android, troveremo una nuova opzione per i gruppi nelle impostazioni della privacy, dove potrete decidere chi può aggiungervi ai gruppi. L'articolo WhatsApp beta ...

Il nuovo logo di Android One debutta al MWC 2019 : Al MWC 2019 c'è stata una piccola novità passata in sordina in mezzo agli annunci dei tanti nuovi device: il rinnovamento del logo Android One. L'articolo Il nuovo logo di Android One debutta al MWC 2019 proviene da TuttoAndroid.

Torna Dr. Mario - Nintendo annuncia un nuovo videogioco per iOS e Android : Lo abbiamo conosciuto come un idraulico, ma Mario è stato anche sportivo, pilota di kart o dottore. Ed è proprio Dr. Mario, con i suoi baffoni e il camice impeccabilmente stirato, a Tornare a far sognare i videogiocatori. Sì perché, del tutto a sorpresa, Nintendo ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo titolo dell saga, destinato agli schermi touch dei nostri dispositivi mobile. Il gioco, denominato Dr. Mario World, sarà realizzato in ...

10 anni fa il primo articolo su TuttoAndroid - oggi vi presentiamo il nuovo sito : Vi presentiamo il nuovo TuttoAndroid.net. A 10 anni dalla scritta del primo articolo sono cambiate tantissime cose, con questo restyling diamo risalto a tutti i nostri contenuti di qualità. Buona navigazione! L'articolo 10 anni fa il primo articolo su TuttoAndroid, oggi vi presentiamo il nuovo sito proviene da TuttoAndroid.