F1 – Australian GP | Verstappen analizza le FP2 | “non sono soddisfatto”

sportfair

(Di venerdì 15 marzo 2019) Maxè giunto terzo questa mattina nelle FP2 dell’GP, il pilota della Red Bull sa che può ancora migliorareGP, Maxnon si accontenta del terzo posto conquistato nelle FP2. Il pilota della Red Bull ha mostrato subito un atteggiamento combattivo, mostrandosi volenteroso di migliorarsi giorno dopo giorno. Il terzo posto odierno dietro le Mercedes non lascia tranquillo, il quale ai microfoni di Skysport hato le sue libere: “Non possiamo essere soddisfatti perchè ancora siamo all’inizio, devo studiare ancora bene le gomme. Penso che la pista era sconnessa e che in molti hanno avuto problemi. La Ferrari nascosta? non so non è problema mio dovreste chiedere a loro, probabilmente non ha dato tutto“. Dunque questa Red Bull ha margini di miglioramento che il buon Max vuole esplorare.L'articolo F1 ...