Boxe | Farmer vs Carroll a Philadelphia | stanotte in diretta streaming su DAZN

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Andrà in scenauno degli incontri più attesi di questo fine settimana pugilistico. Il Liacouras Center di(Pennsylvania, USA) ospiterà infatti la sfida tra Tevine Jono, valida per il titolo mondiale IBF dei pesi superpiuma. Non meno importante la sfida tutta al femminile tra le imbattute Katie Taylor e Rose Volante, valevole per le cinture IBF, WBA e WBO dei pesi leggeri.Tevin: davanti al suo pubblico per restare campione Il main event della serata dinon può che essere quello che vede impegnato l'idolo locale Tevinnella sua terza difesa del titolo IBF. Il 28enne "American Idol" detiene tale cintura dallo scorso agosto 2018, quando si impose su Billy Dib ai punti.vanta un record di 28 vittorie, 4 sconfitte e 1 "no contest" in carriera ed è imbattuto dal 2012.Le diverse sconfitte subite nella prima parte di ...