Best Applied Game | Italian Video Game Awards e Rome Video Game Lab insieme per premiare i

eurogamer

(Di venerdì 15 marzo 2019) AESVI, l'associazione di categoria che riunisce i protagonisti dell'industria deigiochi, e gli organizzatori diLab, l'evento che si terrà dal 10 al 12 maggio 2019 presso gli studi di Cinecittà a Roma, annunciano oggi la nascita di una partnership pensata per assegnare il premio "" agli sviluppatorii.Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo nel comunicato ufficiale:Glisono queigiochi progettati con una finalità principale diversa dal semplice intrattenimento: l'aggettivo "" si riferisce infatti all'utilizzo di questigiochi come strumento di supporto in ambiti molto differenti, dall'istruzione alla valorizzazione del patrimonio culturale, dalla ricerca scientifica alla tutela della salute, passando per innumerevoli altri campi di applicazione di rilevanza sociale.Leggi altro...

GameXperienceIT : Italian Video Game Awards e Rome Video Game Lab uniti dal nuovo premio “Best Applied Game” - - GameReactorIT : IVGA e Rome Video Game Lab annunciano il premio Best Applied Game -