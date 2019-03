ANBI | gestire l’allarme idrico e aprire i cantieri per contrastare i cambiamenti climatici

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) La comune preoccupazione per, presente nelle regioni settentrionali, è stata al centro dell’incontro fra il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Sen. Gian Marco Centinaio ed i vertici dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (), rappresentati dal Presidente, Francesco Vincenzi e dal Direttore Generale, Massimo Gargano. In questo quadro, riconosciuto il costante impegno dei Consorzi di bonifica non solo nel contrasto alla siccità ma anche alla subsidenza, è stata ribadita l’urgenza di accelerare la conclusione degli iter procedurali per l’apertura deiprevisti (dal Piano Irriguo Nazionale e dal Fondo Strutturale di Coesione) e di un focus particolare sulle necessità infrastrutturali delle regioni meridionali. Stanti le nuove competenze del Ministero in materia ...

