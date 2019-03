Vittorio Di Battista | Bene Tajani | Mussolini uomo di riforme

No - Vittorio Di Battista non ha votato tre volte alle primarie del Pd : In un lungo post su Facebook, Vittorio Di Battista, padre di Alessandro, ex deputato e uno dei leader del M5s , scrive di aver votato per tre volte alle primarie del Partito democratico. Tre voti ...

Primarie Pd - buffonata di Vittorio Di Battista : "Ho votato tre volte". Ma è una farsa : come si suicida : Robe che soltanto un Di Battista. Non si parla in questo caso di Alessandro Di Battista, ma del padre Vittorio e della sua ultima "prodezza". Già, perché il padre del leader grillino ha raccontato su Facebook di essere andato a votare alle Primarie del Pd in tre seggi diversi e per tre candidati div

No - Vittorio Di Battista non ha votato tre volte alle primarie del Pd : In un lungo post su Facebook, Vittorio Di Battista, padre di Alessandro, ex deputato e uno dei leader del M5s, scrive di aver votato per tre volte alle primarie del Partito democratico. Tre voti diversi, dati a tre candidati diversi. “Con un documento valido, la tessera elettorale e qualche euro falso, puoi comportarti da bravo cittadino e far contenti tutti e tre i candidati, far gioire i commentatori e triplicare il numero dei votanti”, ...

Vittorio Di Battista attacca M5S : «Una via crucis - perderà anche le Europee» : I patti vanno rispettati. Se il battitore libero dei 5 Stelle Alessandro Di Battista è scomparso dai radar da quasi due settimane , ci pensa suo padre Vittorio a commentare l'esito del voto in ...

Abruzzo - Vittorio Feltri infierisce su Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista : 'Che roba siete' : Un'analisi stringata, ma tremendamente efficace, sul voto alle regionali in Abruzzo . La vicenda è nota: il centrodestra a trazione leghista ha sbancato, stravinto. Al contrario, il M5s è precipitato :...

Vittorio Di Battista a 'Le Iene' : 'Il fascismo mi è sempre piaciuto' : Fanno molto discutere le dichiarazioni di Vittorio Di Battista , padre dell'ex deputato pentastellato Alessandro , che a "Le Iene" ha ammesso di aver pagato dei lavoratori in nero nell'azienda di ...

Lavoratore in nero - Vittorio Di Battista : «Alessandro scusami - non lo rifarei» : 'Ringrazio Alessandro per le sue parole. Lo ringrazio per la sua sincerità, per la sua onestà, per il suo rigore e per l'affetto che traspare dal suo messaggio. Lo ringrazio e confermo. Confermo ...

Vittorio Di Battista : «Sì - ho un lavoratore in nero. Non si deve fare e non lo rifarei - scusami Alessandro» : Arrivano in un post su Facebook, dirette al figlio Alessandro, le scuse di Vittorio Di Battista . Il padre di Dibba conferma quanto ammesso dal figlio, che aveva anticipato il contenuto di un'...

Alessandro Di Battista - il delirio su papà Vittorio : "Lui è il fascista più..." : La vicenda è nota: Vittorio Di Battista, padre del grillino Alessandro Di Battista, è stato pizzicato da Le Iene. Anche lui aveva dei dipendenti in nero nella sua azienda di famiglia, caso che è stato anticipato proprio da Dibba con un video su Facebook. Fari puntati su Le Iene di questa sera, dunqu

Vittorio Di Battista e il dipendente in nero : «Datemi il potere assoluto». Poi il post : «Scusami Ale» : Attacca tutti, pure il M5S «fantozziano» L’azienda di famiglia è in forte crisi Il figlio: «È il fascista più liberale che c’è»