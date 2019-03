Matthew McConaughey | se questo è un padre

L'eleganza non convenzionale di Matthew McConaughey : Sex symbol indiscusso e star hollywoodiana poliedrica, Matthew McConaughey è senza dubbio uno degli attori che più ha marcato la scena cinematografica negli ultimi decenni. Diventato celebre inizialmente grazie ai ruoli interpretati in commedie romantiche come «Prima o poi mi sposo» e «Come farsi lasciare in dieci giorni», l'attore è poi passato a produzioni di tutt'altro genere: dal film di ...

Matthew McConaughey - papà di tre (anche sul red carpet) : «I figli? Questione di Dna» : Matthew McConaughey al Texas Medal of Arts 2019Matthew McConaughey al Texas Medal of Arts 2019Matthew McConaughey al Texas Medal of Arts 2019Matthew McConaughey al Texas Medal of Arts 2019Matthew McConaughey al Texas Medal of Arts 2019Matthew McConaughey al Texas Medal of Arts 2019Matthew McConaughey ha reso l’ultimo red carpet un affare di famiglia. L’attore si è presentato ad Austin, dove è stato premiato ai Texas Medal of Arts ...

Dallas Buyers Club - Matthew McConaughey e Jared Leto da Oscar : Dallas Buyers Club è film bellissimo, molto relistico, perfettamente recitato e triste senza essere pietistico. Così non stupisce che la pellicola diretta da Jean-Marc Vallée abbia ottenuto tre premi Oscar nel 2014: miglior attore protagonista a Matthew McConaughey, miglior attore non protagonista a Jared Leto e miglior trucco e acconciatura. Il film in onda su Rai2 giovedì 7 febbraio alle 21,20 ha ottenuto da MyMovies tre stelle su cinque, ...

Anne Hathaway : ‘Ecco perché Matthew McConaughey mi fa dimenticare le battute’ : “Io lo guardo, nessuno sta parlando e allora mi accorgo: ‘Oh, è la mia battuta! Ma perché l’ho dimenticata? perché sei bellissimo!’. Io ero semplicemente lì che lo guardavo, dimenticando le mie battute perché lui sembrava un modello“, parola di Anne Hathaway che ha così rivelato come girare con Matthew McConaughey sia difficile perché lui è talmente bello che guardandolo ci si distrae. E non si ricordano più le ...