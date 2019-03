La Spagna fondò l' Ue? Scontro Gruber-Borghi | Torni a studiare

"La Spagna fondò la Ue?" Scontro Gruber-Borghi : "Torni a studiare" : Ti ospito in tv? Devi dire quello che voglio io. È la filosofia di fondo che emerge dall'ultima puntata del talk show Otto e Mezzo, condotto da Lilli Gruber su La7. Durante l'ultima puntata della trasmissione, l'ex europarlamentare dei Ds ha avuto un durissimo Scontro con il presidente della commissione Bilancio della Camera e responsabile economico della Lega, Claudio Borghi. Nel corso del programma il clima si è surriscaldato quando ...

Spagna - bimbo di due anni caduto nel pozzo profondo 100 metri. “Per arrivare a lui ci vorranno giorni - non ore” : Sono passati cinque giorni da quando Julen, due anni, è caduto in un pozzo a Totalan, vicino a Malaga. Un pozzo profondo cento metri e molto stretto intorno al quale continuano a lavorare i soccorritori. Hanno scavato due tunnel per cercare di raggiungere il piccolo, ma non ce l’hanno ancora fatta perché un mucchio di pietre e terra, trascinato dal piccolo nella sua caduta, ostruisce il condotto a circa 70 metri di profondità. Le ...

Spagna - bimbo caduto nel pozzo : robot-sonda scende a 80 metri - ne mancano oltre 20 al fondo : I soccorritori sperano di localizzare il piccolo Yulen entro le prossime 48 ore. Le operazioni procedono lentamente a causa di una frana

Spagna - bimbo caduto in pozzo : impossibile raggiungere il fondo - si scava tunnel laterale : I soccorritori spagnoli da oltre 48 ore stanno lavorando senza sosta per salvare Yulen, il bimbo di 2 anni caduto domenica in un pozzo di prospezione a Totalan, nella provincia di Malaga, profondo 110 metri. La vicenda sta tenendo il Paese con il fiato sospeso come successe in Italia nel 1981 per il piccolo Alfredino Rampi. Dopo avere concluso che non è possibile raggiungere il fondo del pozzo, i soccorritori hanno deciso – riporta El ...

Spagna - BIMBO IN UN POZZO DI 110 METRI/ Quel tremito - laggiù in fondo - che ci riduce a nulla : Nei dintorni di Malaga , SPAGNA, il piccolo Julen, di 2 anni, è caduto in un POZZO artesiano di 110 METRI. E' corsa contro il tempo per salvarlo