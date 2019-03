Guido Crosetto | addio con bomba | Inutile girarci intorno | Silvio Berlusconi non

La Camera approva le dimissioni di Guido Crosetto : “Ho sofferto - ma non lascio politica” : La Camera ha accolto la richiesta di dimissioni di Guido Crosetto, parlamentare eletto con Fratelli d'Italia. L'ormai ex deputato ha dichiarato: "La mia è una decisione sofferta. Non è una scelta di convenienza ma è dettata dal ragionamento. Ho rispettato tutti e da tutti sono stato rispettato. Sono onorato di essere stato qui. Il mio impegno politico continuerà".Continua a leggere

Guido Crosetto fa a pezzi Luigi Di Maio e i 5 stelle : "Sono incapaci di governare - non bastano gli slogan" : Guido Crosetto massacra Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle in diretta. Ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre spiega che "il M5S si sta scontrando con la sua incapacità di governare. Si sono resi conto che non bastano gli slogan, non basta la piattaforma. Bisogna conoscere i problemi, bisogn

Matteo Salvini - il retroscena : Giorgia Meloni entra nel governo - Guido Crosetto ministro della Difesa : Se la crisi economica che sempre più si sta delineando dovesse mettere in crisi il governo giallo-verde, lo stesso esecutivo sarà costretto ad allargare la maggioranza e in questo scenario, scrive Augusto Minzolini su Il Giornale, non solo si fa sempre più concreta l'ipotesi di una manovra correttiv

Guido Crosetto e la morte politica di Silvio Berlusconi : 'Ecco il giorno in cui Forza Italia sparirà' : Guido Crosetto , co-fondatore di Fratelli d'Italia intervistato da affarItaliani.it , predice la sparizione di Forza Italia e la nascita, dopo le Europee, di un nuovo centrodestra . 'La nuova ...

Guido Crosetto svela la vergogna di Luigi Di Maio e M5s sulla Tav : 'Intascano 50mila euro - poi...' : 'I sei amici al bar scelti per la commissione sulla Tav, rigorosamente tra persone che avevano già manifestato in precedenza la loro contrarietà , hanno messo in bella il compito, incassato 50mila ...

Guido Crosetto (FdI) pronto a lasciare la Camera : “Sarò più utile da fuori dal Parlamento” : Il deputato di Fratelli d'Italia Guido Crosetto sarebbe pronto a fare un passo indietro: "Le dimissioni non le ho presentate per divertimento, perché non sapevo cosa fare. Ritengo di poter fare cose più utili da fuori il Parlamento". Adesso ci sarebbe anche una data per il suo addio a Montecitorio: il prossimo 27 febbraio.Continua a leggere

