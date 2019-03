Gesto Cristiano | Spagna divisa tra squalifica e attacchi alla UEFA

Juventus : Gesto Cristiano Ronaldo sotto inchiesta - rischia squalifica in Champions : TORINO - La tripletta di Cristiano Ronaldo che ha eliminato l'Atletico Madrid e lanciato la Juventus ai quarti di finale di Champions , potrebbe essere rovinata da una squalifica per l'esultanza ...

Simeone - il Presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo : “comprendo il suo Gesto - per noi il cholismo è tutto”. E attacca Cristiano Ronaldo per la “manita” : “Simeone? Non do molta attenzione al suo gesto di esultanza, dovuto ad un momento di grande tensione. Lo comprendo e non lo condanno. Anzi, sento la necessita’ di affermare che per l’Atletico Madrid il ‘cholismo’ e’ tutto“. Cosi’ il Presidente della squadra madrilena che ieri ha battuto 2-0 la Juventus, Enrique Cerezo, intervistato da Radio Crc, risponde alla domanda sul gesto di esultanza ...