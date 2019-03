Formula 1 | addio Charlie Whiting storico direttore di gara

Formula 1 - Addio a Charlie Whiting - storico direttore di gara : Il mondo della Formula 1 piange limprovvisa scomparsa di Charlie Whiting , direttore di gara dei Gran Premi, deceduto a Melbourne alletà di 66 anni proprio alla vigilia dellinizio della stagione 2019. La figura di Whiting era molto popolare anche tra gli appassionati, soliti vedere la sua bianca chioma sul ponte di comando della F.1: era lui a premere i bottoni che danno il via alle corse, una volta completato lo schieramento di partenza, come a ...

La Mercedes dice addio al DTM - ufficiale lo sbarco in Formula E : svelata l’auto per la prossima stagione [GALLERY] : Toto Wolff ha ufficializzato lo sbarco della Mercedes in Formula E a partire dalla prossima stagione La Mercedes sbarca in Formula E, abbandonando definitivamente il Campionato DTM. A rivelarlo è con un video sui social Toto Wolff, nel corso del quale il team principal ha svelato anche la nuova monoposto. Ernesto La scuderia di Brackley debutterà nella serie elettrica a partire dalla stagione 2019/2020, intraprendendo insieme al marchio ...