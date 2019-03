leggo

(Di giovedì 14 marzo 2019) Una persona è morta nella violenta esplosione che si è verificata nel primo pomeriggio in undi una fabbrica did?, ubicato nel comune di Gesualdo...

rcarangelo : Esplode deposito di fuochi d'artificio: un morto e diversi feriti in Campania - leggoit : #Avellino, esplode deposito di fuochi d'artificio: un morto e diversi feriti in Campania - piuenne : #Avellino - Enorme esplosione a #Gesualdo dove sarebbe saltata in aria una fabbrica di fuochi d'artificio. Ci sareb… -