huffingtonpost

(Di giovedì 14 marzo 2019) Cosa non si fa pur dilae preservare il potere. Il nuovo premier algerino, Noureddine Bedoui, ha promesso la formazione di untecnico aperto al contributo di tutti gli schieramenti politici e che rappresenti "tutti i settori della società, in particolare i giovani". Nella sua prima conferenza stampa da premier dell', Bedoui ha spiegato che il rinvio delle elezioni presidenziali è stato attuato "in risposta alla volontà popolare". Ha invitato inoltre l'opposizione "al dialogo su tutti i temi per superare le reciproche differenze". "Abbiamo sentito il messaggio della gioventù algerina" e "le richieste della strada" daranno direttive al futuro, ha assicurato Bedoui, che aveva al suo fianco il vice primo ministro Ramtane Lamamra. La sua composizione sarà svelata "al più tardi la prossima settimana" e ...

esajas1 : RT @HuffPostItalia: Algeria, un governo di tecnici per narcotizzare la piazza. Ma la protesta non si placa - egidioCA : RT @HuffPostItalia: Algeria, un governo di tecnici per narcotizzare la piazza. Ma la protesta non si placa - HuffPostItalia : Algeria, un governo di tecnici per narcotizzare la piazza. Ma la protesta non si placa -