Tayolr Mega | ' Tony Effe è ben messo | altrimenti non ci sarei stata | le dimensioni contano'

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Taylorcontinua a consolidare il suo ruolo di nuova regina del gossip italiano, soprattutto grazie alle sempre più frequenti apparizioni televisive. Questa mattina a far discutere gli italiani di ogni età – dagli spettatori di programmi come 'Pomeriggio Cinque' o 'L'isola dei famosi', ai giovani appassionati di trap, che sono venuti a conoscenza dell'esistenza di Taylorgrazie alle recenti laison con il Trap King di Sesto San Giovanni, Sfera Ebbasta, e, membro di punta della Dark Polo Gang – sono alcune dichiarazioni, sicuramente piccanti, rilasciate dalla fotomodella e star di Instagram durante un servizio de 'Le Iene', andato in onda ieri in prima serata su Italia Uno.Durante il programma l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi si è pread una sorta di esperimento sociale, creando un account finto su Tinder, attualmente la più popolare e funzionale tra le ...