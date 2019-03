Spotify denuncia Apple in Europa per pratiche anticompetitive

macitynet

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Per il servizio di musica in streaming numero uno al mondosfrutta la sua posizione dominante per ottenere più ricavi, limitare dati e informazioni degli utenti comunicati agli sviluppatori, ...

pisaonline : E' guerra per controllo musica. Ek, 'limita scelta e innovazione - filmring : Spotify denuncia Apple all’Antitrust Ue: «Discriminati nel suo App Store» - Nova24Tech : Spotify denuncia Apple all’Antitrust Ue: «Discriminati nel suo App Store» -