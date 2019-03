Sciacca | Agrigento | facevano prostituire 13enne | sei arrestati

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Ain provincia di, ieri martedì 12 marzo, sei persone sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di abusi sessuali nei confronti di una bambina di 13 anni. Gli: la madre della stessa bimba di nazionalità romena e cinque uomini tra i 18 e i 68 anni. Le indagini della Procura di Palermo sono state avviate in seguito ad un controllo su strada eseguito da una pattuglia dell'Arma nel dicembre del 2017 a Sambuca di Sicilia.Le indagini della Procura Le indagini della Procura di Palermo sono scattate in seguito ad un controllo su strada eseguito nel 2017 a Sambuca di Sicilia da una pattuglia dell'Arma, nella quale è stata fermata un'auto con a bordo un uomo di 60 anni in compagnia di una bambina di 13. All'epoca i carabinieri furono subito insospettiti dalle dichiarazioni alquanto ambigue dell'uomo e soprattutto dal fatto che non avesse legami di parentela ...

