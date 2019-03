Nuove terapie per l’artrite reumatoide e per il Parkinson | il Ministero finanzia 2

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il Comitato Tecnico Sanitario deldella Salute ha approvato ilmento di due progetti di ricerca dell’ASST Gaetano Pini-CTO che hanno partecipato al “Bando della Ricerca Finalizzata 2018 (fondi 2016-2017)”.Tra i 1.719 progetti presentati da ricercatori operanti in strutture del Servizio sanitario nazionale, ilha deciso dirne 197, tra cui 2 coordinati dell’ASST Gaetano Pini-CTO: “Targeting the SHP-2 phosphatase in human rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocytes: an innovative therapeutic option” della dott.ssa Francesca Ingegnoli, per la categoria ‘progetti ordinari’, “Ambroxol as a disease-modifying treatment to reduce the risk of cognitive impairment in GBA associated’s disease. A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial” del dott. Roberto Cilia, per la categoria ‘giovani ricercatori’, entrambi ...

amicidiisraele : Nuovo studio sulle cellule staminali apre la strada a nuove terapie rigenerative e tumorali Nuovo studio sulle ce… - Varese7press : var New post: Nuove terapie per l’artrite reumatoide e Parkinson: Francesca I - EFPIA : RT @Teva_IT: Continuare a innovare per garantire nuove e migliori terapie ai pazienti: questo deve essere l’obiettivo delle aziende farmace… -