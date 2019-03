Meteo Lazio | basse temperature sulle strade regionali | attivi spazzaneve e spargisale

Allerta Meteo Lazio : da domani forti venti di burrasca - l’avviso della Protezione Civile : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse, con indicazione che dal pomeriggio di domani, lunedì 11 marzo, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca settentrionali, con raffiche di burrasca forte, specie sui crinali appenninici e lungo i settori costieri. forti mareggiate lungo le coste esposte. Fase ...

Morti per maltempo : cinque vittime nel Lazio | Meteo : Scontro tra due navi nel porto di Ischia. Un albero è caduto su una auto a Napoli. Scuole chiuse in Campania. I venti freddi dai Balcani hanno abbassato le temperature e creato difficolta alla circoLazione marittima

Morti per maltempo : cinque vittime nel Lazio | Meteo : Tre persone sono rimaste ferite a Paceco,, Tp, colpite dal tetto del palazzetto dello sport, volato per le forti raffiche di vento e finito all'interno della villa comunale. Il sindaco Giuseppe ...

Allerta Meteo Lazio : forte vento ancora per 36 ore : Il Dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse, ad estensione dell’avviso di ieri, con indicazione che dalla tarda mattinata di domani e per le successive 24-36 ore si prevede il persistere sul Lazio di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche fino a burrasca forte. Il Centro funzionale regionale ha pertanto inoltrato “un bollettino con attenzione per vento su tutte le zone di ...

Allerta Meteo - neve in Basilicata : divieto di circolazione per i Tir nella provincia di Potenza : nella giornata di domani i bollettini Meteo di Protezione civile riportano nevicate in Basilicata, anche a quote basse di 200-300 metri. Sono previsti ”apporti al suolo generalmente moderati, localmente abbondanti a quote di montagna”. A seguito dell’Allerta Meteo e del parere del Comitato operativo viabilità che si è riunito stamane in Prefettura, il prefetto di Potenza Giovanna Cagliostro ha disposto dalla mezzanotte e fino a ...

Allerta Meteo Lazio : venti forti dalla tarda serata di oggi : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda serata di oggi, venerdì 22 febbraio, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti forti o di burrasca nord-orientali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto inoltrato un bollettino con attenzione per ...

Allerta Meteo Lazio : maltempo e vento da domani : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, lunedi’ 11 febbraio 2019, e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio: venti di burrasca nord-occidentali sui settori costieri. Mareggiate lungo le coste esposte”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. “Il ...

Allerta Meteo Roma - maltempo anche domani : il bollettino della Protezione Civile per la Capitale e la regione Lazio : Ancora 24 ore di maltempo per Roma e per la regione Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha infatti emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di “criticità codice giallo per” rischio idraulico e idrogeologico a seguito di precipitazioni previste da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su tutte le zone di Allerta del Lazio dalla tarda serata di oggi, sabato 2 febbraio, e per le successive 24 ore. Lo comunica ...

Allerta Meteo Lazio : forte maltempo da domani mattina : “Il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dalle prime ore di domani, sabato 2 febbraio, e per le successive 24 ore, si prevede nelle seguenti zone di Allerta del Lazio: criticita’ idrogeologica per temporali codice arancione su Aniene e Bacino del Liri; criticita’ idrogeologica per temporali codice giallo su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma e ...

Allerta Meteo Lazio : venti forti e piogge per 36 ore : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda sera-notte di oggi, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, locali grandinate e forti raffiche di vento. Altresi’, ...

Allerta Meteo Lazio : domani criticità gialla per rischio idrogeologico : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste: isolate, anche a carattere di rovescio su Bacini Costieri Nord, Roma, Bacini Costieri Sud, dalla tarda mattinata di domani, mercoledì 30 gennaio, e per le successive 12 ore. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha ...

Allerta Meteo Lazio : temporali e venti di burrasca nelle prossime ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, domenica 27 gennaio e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Dalle prime ore di domani, lunedì 28 gennaio e per le successive 24-36 ore sono attesi venti da forti a burrasca dai quadranti ...

Allerta Meteo Lazio : maltempo e vento su Roma e su tutta la regione : ”Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, giovedì 24 gennaio 2019 e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali. Mareggiate lungo le coste esposte”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. ”Il Centro ...