Magnus Cort Nielsen vince la 4ª tappa

Parigi-Nizza 2019 : Magnus Cort Nielsen si aggiudica la quarta tappa! Terzo posto per Giulio Ciccone - Kwiatkowski nuovo leader : Una frazione avvincente e ricca di colpi di scena quella andata in scena oggi per la quarta tappa della Parigi-Nizza 2019. Gli attaccanti di giornata sono riusciti a sorprendere il gruppo conservando un minimo margine sull’arrivo di Pélussin, collocato a 212 km di distanza dalla partenza di Vichy, e il danese Magnus Cort Nielsen (Astana) ha conquistato la vittoria regolando i compagni di fuga con un attacco fulminante nell’ultimo ...