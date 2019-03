L' omosessualità non si cura L' omofobia è la vera malattia

Nausicaa Della Valle : “Non sono più lesbica grazie a Gesù. L’omosessualità è un peccato come l’omicidio ed è colpa di Satana” : In attesa di sapere se sarà confermato l’incontro che deve tenere sabato 2 marzo a Biella, la giornalista Mediaset Nausicaa Della Valle ha raccontato a La Zanzara su Radio 24 perché non è più lesbica, spiegando il suo pensiero sul tema dell’omosessualità. “Per non essere più lesbica bisogna avvicinarsi a Gesù. Se hai degli istinti di attrazione o vai dallo psicologo o vai da Dio. Il cambiamento l’ho avuto quando ho ricevuto Dio, che ...

Mahmood sui rumors sulla sua omosessualità : 'Non mi pongo il problema - sono fidanzato' : Mahmood, il vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, continua ad essere al centro del gossip e in queste ore sul web e sui social non si fa altro che parlare della sua presunta omosessualità. C'è, infatti, chi sostiene che in realtà il cantante possa essere gay, anche se fino a questo momento non ha mai fatto una dichiarazione ufficiale da questo punto di vista. In una recente intervista al Corriere della Sera, Mahmood ha voluto ...

In Angola l'omosessualità non sarà più un reato : Nonostante il passo avanti compiuto dall'Angola, l'omosessualità rimane ancora illegale in 33 dei 54 stati che compongono il continente africano, per un totale di 69 paesi nel mondo dove essa viene ...