Il nuovo disco di Jack Savoretti | ' In bilico fra Tenco e Bob Dylan'

Salmo feat. Sfera Ebbasta ritorna con “Cabriolet” il nuovo singolo di già certificato disco di platino : Dopo il successo del cortometraggio di “Lunedì” con la partecipazione straordinaria di Alessandro Borghi, oltre 2 milioni di views su Youtube in una settimana e al #1 in Music Video Trending Chart, da venerdì 15 marzo in radio CABRIOLET, il nuovo singolo di Salmo feat. Sfera Ebbasta già certificato disco di platino. Nella sua carriera ha collezionato in totale, tra album e singoli, 23 dischi di platino e 21 dischi d’oro, raggiungendo oltre 343 ...

Paola Turci - 'Viva da morire' è il nuovo album/ 'Sono una sopravvissuta - il disco...' : Paola Turci torna con un nuovo album dal titolo 'Viva da morire', in uscita venerdì 15 marzo. 'Sono una sorpavvissuta, con questo disco canto...'.

Nek : il nuovo disco uscirà a maggio! : E non è l'unica big news in arrivo The post Nek: il nuovo disco uscirà a maggio! appeared first on News Mtv Italia.

Mondo Marcio - nel suo nuovo disco Uomo anche il featuring con Mina : Tra angeli e demoni. Tra limiti e difetti. Tra paure e ambizioni. È su questo che palleggia il rapper milanese Mondo Marcio nel suo ultimo disco 'Uomo!' . Dieci tracce che Gian Marco Marcello - questo ...

Ligabue - arriva 'Start' : l'atteso nuovo disco di inediti. E da giugno il tour in nove stadi : Ventiduesimo album che è una partenza nel vero senso della parola. Si intitola Start il nuovo disco di Luciano Ligabue in uscita l'8 marzo. arriva dopo un momento critico della sua vita, 'il più ...

L'annuncio di Al Bano : "È ora di un nuovo disco con Romina" : AlBano Carrisi e l'ex moglie Romina Power , figlia del grande attore Tyron Power e Linda Christian ci riprovano: dopo 24 anni dal loro ultimo album insieme, usciranno con un nuovo lavoro di coppia. È ...

Giardini di Mirò - un nuovo disco per tornare padroni del tempo : Genova - In un mondo inafferrabile in cui una velocità globale detta i tempi a quasi tutto, dai sentimenti fino al lavoro, sfidare il tempo cercando di farlo proprio, è un atto politico. Nel nuovo disco dei Giardini ...

Albano e Romina sempre più uniti : dopo 24 anni arriva il nuovo disco insieme : Albano e Romina news: sta per uscire il nuovo album insieme Il 2019 sarà un anno importante per Albano e Romina. Oltre a diventare di nuovo nonni grazie alla figlia Cristel, i due ex coniugi pubblicheranno un nuovo album insieme. Un disco a due voci che arriva dopo ventiquattro anni. E sì perché l’ultimo album […] L'articolo Albano e Romina sempre più uniti: dopo 24 anni arriva il nuovo disco insieme proviene da Gossip e Tv.

"Grattacieli di carta" : il nuovo lavoro discografico dei savonesi Dagma Sogna : Esce domani, 28 febbraio 2019, 'Grattacieli di carta', il nuovo EP della band savonese Dagma Sogna , anch'esso per Areasonica Records , così come i precedenti titoli 'Tratti di matita' , del 2018, e '...

Il duro sfogo di Drupi : "Su Mia Martini quante ipocrisie". E racconta cosa succedeva. Il nuovo disco che la celebra : Niente di nuovo sotto il sole. Prima l'orribile balletto del pregiudizio, delle malelingue, delle calunnie e poi quello altrettanto ributtante dell'ipocrisia, della mestizia esibita insieme a chissà ...

Potenza. Rocco Mentissi presenta il nuovo disco Pais il 10 marzo : Dopo il rinvio causato dalla neve di sabato 23 febbraio, sarà recuperato domenica 10 marzo il concerto ufficiale di presentazione

Tiziano Ferro svela il titolo del suo nuovo disco : "Accetto Miracoli" : Una grande torta e il sorriso di chi festeggia con serenità i 39 anni. Così Tiziano Ferro dà il via al suo compleanno e lo fa con un regalo per tutti i suoi fan: il titolo del nuovo album. Infatti il ...