Halt and Catch Fire su Rai 4 in seconda serata la serie impossibile che non doveva

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Nel 2012 due giovani autori Christopher Cantwell e Christopher Rogers che si erano conosciuti lavorando alla Walt Disney Pictures, su suggerimento dei loro agenti, elaborano l'idea di un pilot e la presentano al network AMC. L'obiettivo era quello di farsi conoscere, di mostrare le proprie qualità attraverso una storia che conoscevano in prima persona. Due anni più tardi quell'esperimento debutta in tv con il titolo diande 5 anni dopo arriva finalmente anche in Italia, su Rai 4 da mercoledì 13 marzo inEntrata ben presto nell'olimpo della serialità mitologica,andè uno di quei prodotti che gli appassionati di serialità si passavano nel sottobosco dei gruppi per dipendenti, quel nome che veniva fuori quando volevi farti bello in una conversazione in cui tutti citavano i titoli che in quegli anni andavano per la maggiore. ...

