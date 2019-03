Genova | al via iscrizioni 59esimo ' Salone Nautico'

Conte e la torta a forma di ponte. Da Genova critiche dalle vittime del viadotto Morandi : La cerimonia nello stabilimento di Fincantieri da cui è uscito il primo pezzo che servirà alla ricostruzione del viadotto il cui crollo ha provocato 43 morti

Genova - schianto auto-scooter all’alba : motociclista di 60 anni muore in via Bobbio | : Notte e mattinata di sangue sulle strade di Genova. Un trentenne è stato investito alle 2 del mattino in piazza Dante ed è grave

Genova - schianto auto-scooter all’alba. Un motociclista di 60 anni muore in via Bobbio : Notte e mattinata di sangue sulle strade di Genova. Un trentenne è stato investito alle 2 del mattino in piazza Dante ed è grave

Petra - al via a Genova le riprese della nuova serie con Paola Cortellesi : Dal personaggio spagnolo a quello italiano grazie alla sempre brava Paola Cortellesi che diventa Petra Delicato, ossia quella Petra Delicado inventata dalla celebre scrittrice spagnola Alice Gimenez Bartlett conosciuta anche da noi grazie ai libri della Sellerio. Le riprese della nuova serie targata Sky con Cattleya e Bartlebyfilm sono iniziate a Genova e vedono alla regia Maria Sole Tognazzi. Dopo il capoluogo ligure la produzione si sposterà ...

Genova - Ponte Morandi : al via il taglio del terzo impalcato : Sono iniziate a Genova le operazioni di taglio della terza trave gerber sulla parte ovest del Ponte Morandi. Domani verranno azionati gli strand jack, che portano a terra la trave di quasi 900 tonnellate di peso. La pila 8, salvo imprevisti, dovrebbe essere abbattuta con gli esplosivi sabato prossimo: domani è in programma l’ultima riunione della Commissione esplosivi in prefettura a Genova per l’esame degli ultimi dettagli e il via ...

Genova - incendio in via San Quirico : distrutta la falegnameria Badano | : Un incendio è divampato nella notte in via San Quirico, in val Polcevera. Le fiamme hanno devastato la falegnameria Badano, danneggiando il piano terra e il primo piano

Genova - incendio in via San Quirico : distrutta la falegnameria Badano. A fuoco legno e vernici | : Un incendio è divampato nella notte in via San Quirico, in val Polcevera. Le fiamme hanno devastato la falegnameria Badano, danneggiando il piano terra e il primo piano

Genova - al via 'Verso il festival del lavoro' : Genova, 26 feb. (Adnkronos/Labitalia) - 'Dalla ricostruzione all'occupazione'. Questo il titolo della prima giornata di 'Verso il festival del lavoro', la 'due giorni' di dibattiti, incontri e seminari, organizzata dai consulenti del lavoro e che si è aperta oggi a pomeriggio a Palazzo Ducale, a Gen

Genova - al via 'Verso il festival del lavoro' : Dalla ricostruzione all'occupazione '. Questo il titolo della prima giornata di 'Verso il festival del lavoro', la 'due giorni' di dibattiti, incontri e seminari, organizzata dai consulenti del lavoro ...

Al via a Genova 'Verso il Festival del Lavoro' : Genova, 22 feb. (Labitalia) - Manca pochissimo all'avvio a Genova di 'Verso il Festival del Lavoro[...]

Paolo Kessisoglu - una canzone per Genova con 25 artisti : 'Con 'C'è da fare' risolleviamo la mia città' : Un attore, che è anche musicista, Paolo Kessisoglu , 25 cantanti - da Arisa a Max Gazzé, da Boosta a Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia. Tutti insieme per una canzone da comprare su cd e in streaming ...

Genova-Pavia via Grecia : ad aprile 2500 miglia con gommone Marshall di 5 - 5m e motore Suzuki da 40 cv : ... e all'accoppiata Marshall - Suzuki Marine , che mettono a disposizione il gommone M2 e il DF40A, fuoribordo 'senza patente' prodotto ad Hamamatsu e affermatosi nel mondo per la capacità di ...

Ponte Genova - quel lento addio al viadotto che riaccende la speranza di rinascita : L'importante è che si proceda in modo spedito, che anche la nostra forza come sistema Italia venga fuori in tutta la sua ampiezza e il mondo ci possa ammirare in quest'attività di ricostruzione». ...

Genova - iniziato lo smantellamento del Ponte Morandi : Conte - “nel 2020 l’inaugurazione del nuovo viadotto” [GALLERY] : 1/32 AFP/LaPresse ...