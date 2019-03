Bruxelles “chiude” le porte a Erdogan L’Europarlamento chiede di sospendere i negoziati

ilfogliettone

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Con una risoluzione adottata oggi a Strasburgo dalla plenaria con 370 voti favorevoli, 109 contrari e 143 astensioni, il Parlamento europeo ha raccomandato al Consiglio Ue e alla Commissione diformalmente i colloqui di adesione della Turchia all'Unione, e considerata la situazione dei diritti umani e la nuova costituzione, dopo anni di grave arretramento politico e democratico del Paese. Il Parlamento rimane seriamente preoccupato per i problemi riscontrati in Turchia per la difesa dei diritti umani, dello stato di diritto e della libertà dei media, così come per la lotta alla corruzione e per l'autoritarismo dell'onnipotente sistema presidenziale.La risoluzione dell'Europarlamento saluta la decisione di Ankara, lo scorso anno, di revocare lo stato di emergenza introdotto dopo il tentativo di colpo di stato fallito nel 2016, ma esprime anche rammarico per il fatto che ...

