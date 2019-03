Acqua pubblica | la proposta M5s per la gestione senza scopo di lucro e la guerra dei

Camera - calendario marzo : il 5 si discute ddl legittima difesa. Dal 18 il Decretone. In coda Acqua pubblica - naja e Regeni : La conferenze dei capigruppo a Montecitorio ha deciso il calendario dei lavori per il mese di marzo. Si inizia il 5 con la proposta di legge sulla legittima difesa: il provvedimento era slittato nelle scorse ore e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato dovuto a un passo indietro del governo. Stando al nuovo timing e salvo cambiamenti, il ritardo nella discussione sarà di poco più di una settimana. A seguire, l’Aula si occuperà ...

Deluso dalle urne - il M5s torna alle sorgenti : domani voto on line per Acqua pubblica : Deluso dai risultati elettorali nelle elezioni regionali in Abruzzo e Sardegna (almeno, in quest'ultimo caso, per quanto emerge dai primi dati provvisori dello spoglio), il Movimento 5 stelle si abbevera alle sorgenti da cui ha avuto origine. Sul Blog delle stelle, infatti, c'è l'annuncio di una serie di votazioni on line in programma per domani, sul tema dell'acqua pubblica. "domani, martedì 26 febbraio, si voteranno le Lex Iscritti su ...

Acqua pubblica o privata : modelli - opportunità e numeri a confronto : A fine marzo arriverà in Aula una proposta di legge che punta a ridisegnare la gestione del servizio idrico. Ma qual è la situazione attuale? E quali sono gli scenari possibili?

Cara Acqua pubblica : Forse alla fine deve essere parso insensato anche a loro: rendere pubblica l'acqua " che già è pubblica " con un costo enorme per lo stato. Ed è per questo, allora, che ora gli esponenti di governo ...

Tav - autonomie - Acqua pubblica. Lega e M5s scelgono l'attendismo : Oggi? "Be', non è che nei giorni scorsi si sia combinato granché", diceva, martedì a ora di pranzo, il sottosegretario leghista all'Economia. Dietro di lui, la sua colLega Laura Castelli s'accingeva, ...

Tav - autonomie - Acqua pubblica. Lega e M5s scelgono l’attendismo : Roma. Con quell’ostentazione orgogliosa, tutta lombarda, d’insofferenza per le perdite di tempo, Massimo Garavaglia sfogava il suo malessere uscendo dall’ascensore del piano ammezzato del Senato: “Speriamo che almeno oggi si lavori un po’”. Oggi? “Be’, non è che nei giorni scorsi si sia combinato gr

[Il caso] Ritorno all'Acqua pubblica - la Lega dice no alla riforma del M5s : La sensazione però è che visti i costi elevati della riforma e il forte rallentamento dell'economia qualche cambiamento andrà apportato. Eliminare le utilities a controllo pubblico dalla gestione ...

Scontro frontale per il ritorno all’Acqua pubblica : Anche sull’acqua pubblica la Lega ha piantato i suoi paletti. Smontando pezzo per pezzo la proposta che per la grillina Federica Daga, prima firmataria della legge in discussione alla Camera, rappresenta «la prima e fondamentale stella del Movimento 5 Stelle». In Parlamento il suo «pdl» da fine ottobre ad oggi è andato avanti spedito come un treno....

Beppe Grillo torna sul Blog delle Stelle : “Dopo 10 anni di battaglie - nel 2019 sarà approvata la legge sull’Acqua pubblica” : “Dopo quasi 10 anni di battaglie, fuori e dentro il parlamento, il 2019 segnerà un traguardo storico: l’approvazione della legge sull’acqua pubblica del Movimento 5 Stelle“. Beppe Grillo torna a parlare sul Blog delle Stelle e lo fa con un post firmato di suo pugno in esclusiva per il sito che di solito ospita i parlamentari M5s. Un segnale importante alla vigilia delle elezioni Europee: il comico sta facendo la tournée nei teatri ...

Torino - il presidente Smat 'Un bel guaio se l Acqua torna pubblica' : Paolo Romano è presidente dal 2017 della Smat, la Società metropolitana delle acque di Torino , quasi mille dipendenti, oltre 406 milioni di ricavi, . Classe 1943, ingegnere civile, ne è stato fin ...

L'Acqua pubblica grillina ci costerà 15 miliardi : Metti che al ministero dell'Economia non si siano accorti che, fuori dalla legge di Bilancio, ci sono 15 miliardi di spesa non prevista. E che i sostenitori delL'acqua di Stato, non abbiano tenuto conto che il loro progetto peserà sui contribuenti per altri cinque miliardi ogni anno. Il tema non è di attualità, ma le cifre sono di tutto rispetto anche di fronte alla manovra.Dopo il reddito di cittadinanza, il prossimo provvedimento di bandiera ...

Acqua pubblica - un'altra diga tra M5s e Lega : Il problema, a quanto pare, non è di natura ideologica. "Siamo tutti d'accordo nel volere dare piena applicazione al referendum del 2011". E dunque? "E dunque " dice Alessandro Benvenuto " il problema ...

Sul Fatto del 14 Gennaio – “Ora la legge sull’Acqua pubblica. Tav - il M5S contro il referendum” : L’intervista “Acqua pubblica, nessun pasticcio. M5S è No Tav: niente referendum” Roberto Fico – Il presidente della Camera: “Su un bene essenziale serve la migliore legge possibile. Altrimenti sarebbe un grande problema politico” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Bomba o non bomba/1. “Ieri sera calcetto per smaltire i cenoni. In foto il sottoscritto fisicamente disintegrato dalla fatica. Nel 2019 bisognerà ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Gennaio : “Ora la legge sull’Acqua pubblica. Tav - il M5S contro il referendum” : L’intervista “Acqua pubblica, nessun pasticcio. M5S è No Tav: niente referendum” Roberto Fico – Il presidente della Camera: “Su un bene essenziale serve la migliore legge possibile. Altrimenti sarebbe un grande problema politico” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Bomba o non bomba/1. “Ieri sera calcetto per smaltire i cenoni. In foto il sottoscritto fisicamente disintegrato dalla fatica. Nel 2019 bisognerà ...