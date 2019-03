Vaccini | a scuola con i certificati

Vaccini : ultimo giorno per portare i certificati a scuola : Il ministero della Salute, ottimista, indica la copertura vicina al 95%. Quattro genitori denunciati per aver dichiarato il falso sulle certificazioni

Vaccini - scatta l’obbligo a scuola ma i No Vax aggirano il divieto : Si temeva una folla di espulsioni alla scadenza del termine per mettersi in regola con le vaccinazioni nelle scuole. Invece secondo i presidi dovrebbero essere alcune centinaia i bambini delle materne che rischiano di rimanere fuori dalle classi....

Vaccini obbligatori a scuola - 300 bambini sospesi a Bologna. A Modena rischiano in 600 : Se la politica opta per la non obbligatorietà, poi deve comunque garantire che le persone vadano a vaccinarsi, che ci sia la copertura e che vengano tutelati i soggetti immunodepressi».

Vaccini - a Bologna 300 bambini sospesi da scuola. A Modena rischiano in 600 : In Liguria sono 1200 i bambini non in regola. Sono aumentate, intanto, le coperture vaccinali: in molte regioni superata quota 95%. Resta insufficiente per il morbillo. Il caos degli elenchi (sbagliati) forniti dalle Asl alle scuole in Lazio

Vaccini - oggi ultimo giorno per portare i certificati a scuola : a Rimini 28 bambini senza. Aumento coperture nei nuovi nati : oggi in tutta Italia è l’ultimo giorno utile per mettersi in regola con la documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione dei figli. Da domani, martedì 12 marzo, i bambini da zero a sei anni senza certificazione non potranno dunque entrare negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, come previsto dalla legge Lorenzin approvata nel luglio 2017. Quelli nella fascia d’età 6-16 anni potranno entrare ma in entrambi i casi, se i genitori ...

Vaccini : Grillo - 'senza niente scuola - si' a obbligo per morbillo' : Siamo tutti persone responsabili, consapevoli del valore della scienza. La prima proroga l'aveva fatta il precedente Governo perche' non aveva attivato l'Anagrafe nazionale. Noi abbiamo prorogato ...

Vaccini a scuola : primi bambini respinti Casi sporadici - la copertura è oltre il 95% : Casi sporadici, ma presenti in diverse regioni. Sono aumentate, intanto, le coperture vaccinali: in molte regioni superata quota 95%. Resta insufficiente per il morbillo