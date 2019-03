Scontri tra curdi e Isis a Baghouz

Scontri Inter-Napoli : il pm chiede pene fino a 5 anni e 8 mesi per sei ultrà nerazzurri : La Procura di Milano ha chiesto condanne fino a 5 anni e 8 mesi di carcere nel processo col rito abbreviato a carico di sei ultrà arrestati con l'accusa principale di rissa aggravata nell'inchiesta sugli Scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli, in cui perse la vita Daniele Belardinelli. La pena più severa è stata chiesta dai pm per Nino Ciccarelli: 5 anni, 8 mesi e 10 giorni. Tre anni, otto mesi e 20 giorni è stata la ...

Scontri Inter-Napoli - pm chiede pene fino a 5 anni e 8 mesi per cinque ultras : Il procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e il pm Rosaria Stagnaro hanno chiesto cinque condanne a pene comprese tra i 2 anni e 11 mesi e 5 anni e 8 mesi di carcere per i 5 ultras processati con rito abbreviato per rissa aggravata e altri reati in relazione agli Scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli in cui perse la vita Daniele Belardinelli. In particolare i pm hanno chiesto 5 anni, 8 mesi e 10 giorni per Nino Ciccarelli storico ...

Ultrà morto in Scontri Inter-Napoli - la Procura chiede cinque condanne : Il Procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e il pm Rosaria Stagnaro hanno chiesto cinque condanne a pene comprese tra i due anni e 11 mesi e cinque anni e 8 mesi di carcere per i cinque...

Scontri tra polizia ed i tifosi dell'Atalanta - Salvini torna sull'accaduto : 'approfondimenti in corso' : Fiorentina-Atalanta fa ancora discutere a causa degli Scontri tra tifosi bergamaschi e polizia nel post partita ' Sul post Fiorentina-Atalanta mi ero impegnato a fare tutti gli approfondimenti del ...

Scontri tra polizia ed i tifosi dell’Atalanta - Salvini torna sull’accaduto : “approfondimenti in corso” : Fiorentina-Atalanta fa ancora discutere a causa degli Scontri tra tifosi bergamaschi e polizia nel post partita “Sul post Fiorentina-Atalanta mi ero impegnato a fare tutti gli approfondimenti del caso, che sono tuttora in corso, ma dato che c’è di mezzo la procura, e che c’è la separazione dei poteri, attendo scrupolosamente le risultanze dei provvedimenti di chi di competenza; non spetta a me dare giudizi prima del ...

Giudici - capo ultrà Inter non organizzò gli Scontri : Sottoposto alla sorveglianza speciale per un anno e sei mesi, anche se non fu lui a organizzare gli scontri tra tifosi Interisti e napoletani che, nel giorno di Santo Stefano, portarono alla morte di Daniele Belardinelli. Marco Piovella, il capo ultrà dell'Inter in carcere dal 31 dicembre scorso, una volta tornato in libertà avrà l'obbligo di "mantenersi ad almeno tre chilometri di distanza dai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive di ...

Serie A – Il Derby della Capitale finisce in rissa : Scontri tra tifosi e polizia prima di Lazio-Roma [GALLERY] : scontri tra tifosi e polizia prima del Derby tra Lazio e Roma: ferito un agente E’ la Lazio la squadra che ha festeggiato ieri la vittoria del Derby della Capitale: Immobile e compagni hanno mandato al tappeto la Roma per 3-0, mandando in delirio tutti i tifosi laziali. A pochi minuti dal fischio d’inizio della partita, però, non sono mancati gli episodi spiacevoli: sul Lungotevere, infatti, ci sono stati degli scontri tra ...

Lazio-Roma - Scontri tra tifosi e forze dell'ordine : un agente ferito : Derby ad alta tensione nella Capitale. A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Roma si registrano già piccoli incidenti tra tifosi e forze dell'ordine. In lungotevere Maresciallo...

