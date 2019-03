Lobby | ‘Riparte il futuro’ rilancia | “Serve una legge nazionale Governo e Parlamento? Si

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019)una normativaper regolamentare le attività diing in Italia. Se dalnon si muove nulla, inpoco cambia: ci sono sei proposte didepositate, ma nessuna è ancora approdata alla fase di discussione”. A rivendicarlo Federico Anghelè, responsabile delle relazioni istituzionali di “Riparte il Futuro”, nel corso della conferenza “Nexting” organizzata a Roma al Centro studi americani. “Qualcosa si è mosso a livello ministeriale. Il ministro allo Sviluppo economico Luigi Di Maio ha confermato quanto fatto dal predecessore Carlo Calenda, rendendo pubblica l’agenda degli appuntamenti (iniziativa estesa per il dicastero del Lavoro, per il quale è sempre titolare il capo politico M5s, ndr), mentre la collega leghista Giulia Bongiorno ha cancellato il registro previsto per la Pubblica amministrazione, un passo indietro rispetto a quanto ...

