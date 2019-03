Lazio | il limite è il gol | Inzaghi conta gli sprechi

Riscatto laurea - agevoLazioni per tutti : Lega - via il limite dei 45 anni : Arriva la circolare dell’Inps che chiarisce requisiti e modalità di presentazione delle domande. I requisiti sono che il soggetto abbia meno di 45 anni di età al momento della richiesta, che risulti iscritto a una qualsiasi Gestione Inps e che la durata legale del corso di studi si collochino a partire dal 1996. Un emendamento al decretone toglie il limite di età per il Riscatto de...

Smog : dopo Roma - ancora problemi nel Lazio - superato ampiamente il limite : Smog: Lazio, SITUAZIONE CRITICA A FROSINONE E PROVINCIA problemi di Smog per Frosinone, Ceccano e Cassino Roma che hanno superato ampiamente il ‘bonus’ dei 35 giorni di sforamento del limite previsto per il Pm10. Dalla centralina di Frosinone scalo e da quella di Ceccano risulterebbe, infatti, che si sono raggiunti i 41 superamenti. Segue quella di Cassino con 33 e Ferentino 16; a Colleferro (comune ricadente nella provincia di Roma ...

Smog Napoli : superamento del limite di PM10 : domani stop parziale alla circoLazione : stop alla circolazione delle auto a Napoli domani, venerdì 22 febbraio, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19.30. Il divieto di circolazione veicolare sull’intero territorio cittadino è stato disposto a seguito del bollettino dell’Arpa Campania che ha indicato l’avvenuto superamento del limite di PM10 in due centraline nei giorni 18 e 19 febbraio e alla luce del bollettino meteo che indica, per la giornata di domani, ...