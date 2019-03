Incendi | Lombardia | allerta arancione in Valchiavenna | Prealpi e Appennino

Lombardia : da domani codice rosso per rischio Incendio boschi : Milano, 27 feb. (AdnKronos) - La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall'assessore regionale Pietro Foroni, ha emesso un avviso di elevata criticità (codice rosso) per rischio incendio boschivo, dalle ore 12 di domani, giovedì 28 febbraio e f

Lombardia - dalla porta sfondata con il martello all’Incendio : così la banda svaligiò e bruciò il bar. Arrestate 5 persone : I carabinieri di Legnano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Milano nei confronti di 5 italiani – tra i 30 ed i 50 anni, pregiudicati – ritenuti responsabili, a vario titolo, di incendio doloso, furto aggravato e simulazione di reato. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Milano, erano state avviate dopo un furto seguito da un incendio doloso, ...

Rifiuti : Cattaneo - in Lombardia impegno comune per combattere Incendi : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - L'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha partecipato al tavolo di lavoro del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è occupato del problema degli incendi e dello stoccaggio dei Rifiuti in Lombardia. L'inco

Lombardia : Foroni - 'revocato codice arancione per rischio Incendi' : Milano, 16 gen. (AdnKronos) - La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha confermato la revoca del codice arancione (moderata criticità) per rischio incendio boschivo nelle aree del Verbano (Va), Lario (Co, Lc), Brembo (Bg), Alto Serio - Scalve (Bg), Basso Serio-Sebino (Bg,

Lombardia : alto rischio Incendi boschivi in zone pedemontane e laghi : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha diramato un avviso di elevata criticità (codice rosso) per rischio incendio boschivo, dalle ore 18 di oggi, martedì 8 gennaio, fino alle ore 8 di giovedì 10 gennaio su Verbano (Va), Lario (Co, Lc), Brembo (Bg), alto Serio – Scalve (Bg), Basso Serio-Sebino (Bg, Bs), Mella-Chiese (Bs) e Garda (Bs). Allo stesso tempo rimane la moderata criticità (codice arancione) sulla ...

Lombardia : vasto Incendio sul Monte Martica - sopra Varese : Un incendio di notevoli dimensioni sta interessando da ore il Monte Martica, in provincia di Varese. Le fiamme si sono estese rapidamente complice il vento sostenuto dai quadranti...

Lombardia : Foroni - rischio Incendi settori alpini - prealpini e appenninici (3) : (AdnKronos) - "Abbiamo deciso di attivare senz'altro indugio lo stato di alto rischio dopo il verificarsi di diversi incendi sul territorio regionale in questi ultimi giorni, in particolare sull'Alto lago comasco, e aver preso visione delle previsioni meteo per i prossimi giorni, particolarmente fav