Honda e-Prototype | a Ginevra la concept elettrica

Honda a Ginevra con ePrototype 100% elettrico e CR-V Hybrid : Honda presenta a Ginevra ePrototype, il veicolo 100% elettrico che rispecchia l'obiettivo annunciato dal gruppo di produrre solo veicoli elettrificati a partire dal 2025. L'ePrototype, ha spiegato Vincenzo Picardi direttore comunicazione di Honda Italia, ha nel design uno degli elementi caratteristici, con i fari anteriori e posteriori tondi e una grande presa sul cofano per la ricarica. Si tratta della prima vettura Honda compatta realizzata su ...

Salone di Ginevra 2019 – Honda e-Prototype in anteprima mondiale [GALLERY] : Honda al Salone di Ginevra 2019. Ad accompagnare l’anteprima mondiale di Honda e-Prototype all’edizione 2019 del Salone di Ginevra, ci saranno i più recenti ed entusiasmanti modelli della Casa nipponica Dal palcoscenico di Ginevra, Honda annuncerà anche l’ulteriore spinta nel campo dei modelli a propulsione elettrica. Honda ha infatti dichiarato l’intenzione, entro il 2025, di commercializzare il 100% delle vendite ...

Honda e Prototype - a Ginevra la prima elettrica della casa giapponese – FOTO : Nasce per gli spostamenti giornalieri a breve raggio la nuova Honda e Prototype, in rampa di lancio all’imminente Salone di Ginevra (7-17 marzo): anticipa forme e contenuti del primo veicolo 100% elettrico della marca nipponica, in produzione entro fine anno, con prime consegne ai clienti nel 2020. Lunga circa 4 metri, ha cinque porte e sfrutta una piattaforma dedicata. Il propulsore è connesso alle ruote posteriori di trazione ...

Honda e-Prototype a Ginevra in veste definitiva - la nuova Mobilità elettrica Made in Japan : “Honda e-Prototype” in anteprima mondiale al Salone di Ginevra. Anteprima di Honda e-Prototype, il modello di serie sviluppato a partire dall’Urban EV Concept del 2017. Design esterno semplice e distintivo unito ad interni moderni ed essenziali, dotati di tecnologie avanzate. La piattaforma a trazione posteriore e l’assetto allargato offrono una guida estremamente dinamica. Honda e-Prototype è la risposta di Honda alle esigenze della moderna ...

