Europee | +Europa dice no a listone Zingaretti | lista larga del Pd

Elezioni Europee - il Pd e +Europa non si presenteranno insieme : previste due liste separate : Il Pd e +Europa non si presenteranno insieme alle prossime Elezioni europee: ci saranno due liste distinte, quella dem afferente ai Socialisti europei e quella di +Europa che andrà con l'Alde, i liberali europei. Entrambi i partiti, comunque, aderiscono al manifesto 'Siamo europei' lanciato da Carlo Calenda.Continua a leggere

+Europa - Benedetto Della Vedova eletto segretario : battuto Marco Cappato. “Il nostro simbolo su scheda alle Europee” : Benedetto Della Vedova è stato eletto segretario di +Europa al termine del congresso a Milano. Il coordinatore uscente ha ricevuto il 55,7% dei voti (1278) avendo la meglio su Marco Cappato (30,2% per 693 voti) e Alessandro Fusacchia (14,1% per 324 voti). “La direzione di marcia è quella di avere +Europa alle prossime elezioni europee del 26 maggio sulla scheda”, ha spiegato il neo-segretario rispondendo riguardo alla possibilità ...

