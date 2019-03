corrieredellosport

(Di martedì 12 marzo 2019) Tanto vento e poca Roma. Per fortuna, il campionato italiano è lastricato di crocerossine, squadre senza capo né coda che si presentano puntuali a risollevare le grandi in crisi. Bastano i calci da ...

SerieANewsUN : ?? Cura Ranieri, serve tempo ?? Tanto vento e poca Roma. Per fortuna, il campionato italiano è lastricato di crocer… - AndrewMari1988 : Sorridente, determinato e decisivo in zona goal. La cura #Ranieri può far sbocciare definitivamente #Schick? La vic… - lastoriasiamono : ’Carte nel Vento’ - a cura di Ranieri Teti, comunicazione di Giorgio Mancinelli [Eventi] :: -