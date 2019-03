Caos MotoGp | bufera sullo spoiler della Ducati | pioggia di ricorsi e appelli contro la

sportfair

(Di martedì 12 marzo 2019)vs tutti, uninutile ed evitabile: i piani altiimpreparati, ma il regolamento non dovrebbe parlar chiaro? La prima garastagione 2019 diha rispettato le aspettative: una sfida mozzafiato, con un finale al cardiopalma grazie all’ennesimo duello tra Marquez e Dovizioso, vinto da quest’ultimo. Una grandissima festa a Losail, al termine del Gp del Qatar, per un primo weekend di gara che non ha di certo lasciato delusioni.Peccato, però, per un episodio che ha macchiato tutto l’evento qatariota: al terminegara quattro team hanno protestato in Race Direction a causa di un device applicato sotto il forcelloneDesmosedici Gp di Dovizioso, ritenuto irregolare.Si tratta di unomontato davanti alla gomma posteriore che secondo laserve per raffreddare lo pneumatico, ma per i team protestanti non fa ...