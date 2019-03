Calcio | Inter | Brozovic non ha lesioni

Calcio : serie A. Inter batte Spal - Torino e Atalanta agganciano Roma : Il Milan chiama, l'Inter risponde. Prosegue a distanza il derby della Madonnina per il terzo posto: i rossoneri piegano il Chievo, i nerazzurri domano

Inter-Spal 2-0 - le pagelle di Calcioweb : 1/14 Spada/LaPresse ...

Calcio : Inter. Spalletti Icardi? dovete chiedere a Marotta : "Non sono stato molto aggiornato su quello che e' successo ieri. dovete chiedere a Marotta, chi meglio di lui sa portare avanti questa situazione

Calciomercato Juventus - su Dybala gli occhi dell’Inter e di due top club europei (RUMORS) : Le ultime notizie per il Calciomercato della Juventus riguardano Paulo Dybala. L’argentino è corteggiato in Italia dall’Inter, che potrebbe mettere sul piatto Icardi, e all’estero da Manchester United e Bayern Monaco, pronte ad offrire cifre altissimi, sopra i 100 milioni, per assicurarsi il talento argentino. Calciomercato Juventus: gli occhi di United e Bayern su Dybala Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, offerte a Torino non ne sono ...

Eintracht-Inter 0-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/6 AFP/LaPresse ...

Calcio - Cannavaro ct Cina a interim : ANSA, - PECHINO, 7 MAR - Fabio Cannavaro, l'allenatore del Guangzhou Evergrande, prenderà l'incarico ad interim sulla panchina della Nazionale di Calcio cinese in vista della prossime amichevoli della ...

Biglietti Inter-SPAL - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di Calcio : Domenica 10 marzo alle ore 15.00 si giocherà Inter-SPAL, sfida valida per la 27ma giornata di Serie A. Allo stadio San Siro andrà in scena una partita fondamentale per i nerazzurri, che dopo la sconfitta 2-1 contro il Cagliari, non potranno permettersi altri passi falsi e dovranno per forza conquistare i tre punti per mantenere a distanza le rivali dirette nella zona Champions League. Nella gara d’andata l’Inter si impose per 2-1 grazie ad una ...

Calcio : Inter. incontro Marotta Icardi - Spalletti pensa a Eintracht : Mauro Icardi resta un caso ma l'Inter prova a risolverlo. E' la stessa società nerazzurra a fare sapere che oggi Marotta ha incontrato Icardi e Nara

Calciomercato Juventus - l'Inter potrebbe proporre lo scambio Dybala-Icardi : Il futuro di Mauro Icardi sembra essere sempre più lontano dall'Inter. Il centravanti argentino, infatti, dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano, continua a lamentarsi di di un problema al ginocchio e a non volere scendere in campo. Icardi non ha ancora risolto i suoi problemi con i compagni di squadra e ha chiesto un incontro con il presidente nerazzurro Zhang, che dovrebbe svolgersi dopo il derby contro il Milan. La frattura appare ...

Calciomercato Inter - caso Icardi : il piano 'diabolico' di Wanda Nara! : La prossima scadenza, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe legata al ritorno a Milano del presidente Steven Zhang : dopo il gran rifiuto di lunedì, infatti, Icardi vorrebbe parlare con il ...

Calciomercato Roma - Under interessa all’Arsenal : Monchi ha fatto il prezzo : Calciomercato Roma, Under seguito in Premier – L’anno scorso fu una delle rivelazioni della stagione della Roma, in questa stagione nonostante un avvio promettente degli infortuni ne hanno condizionato gli ultimi mesi, tanto da tenerlo fuori per un periodo di tempo considerevole. Cengiz Under in casa Roma è dato in recupero ma le sue condizioni […] L'articolo Calciomercato Roma, Under interessa all’Arsenal: Monchi ha fatto il prezzo ...

Marotta è il Jep Gambardella del Calcio : ha impiegato tre mesi per distruggere l’Inter : Il vero manager Pensando al manager, al grande manager, non può che venire in mente la scena di FF. SS. con Renzo Arbore e Roberto Benigni che discutono di cosa sia un manager, un vero manager. Ce ne siamo ricordati pensando ai primi tre mesi di Giuseppe Marotta all’Inter. Un passaggio che fece molto clamore. Per svariati motivi. Innanzitutto perché lasciò la Juventus. In secondo luogo perché approdò ai nemici storici dei bianconeri. Il ...

Calcio - Serie A : addio San Siro? Milan e Inter pensano al nuovo stadio : Milan ed Inter dicono addio a San Siro? Dai quotidiani in edicola oggi sembra proprio che i due club Milanesi abbiano ormai deciso di costruire un nuovo stadio, vicino comunque a quello vecchio, che verrebbe a quel punto demolito. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan, nella figura del suo Amministratore Delegato, Ivan Gazidis, avrebbe già pronto il progetto e sta solo aspettando la risposta dell’Inter, che pare comunque essere ...

Calciomercato Juventus : prende quota lo scambio Dybala-Icardi con l'Inter (RUMORS) : La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi riapre un clamoroso possibile scenario di Calciomercato per Juventus e Inter. Il quotidiano sportivo parla infatti di un possibile scambio tra Icardi e Dybala, entrambi da tempo molto chiacchierati. Il futuro degli argentini potrebbe essere lontano dagli attuali club e i rumors parlano di un possibile accordo per fargli scambiare la maglia a fine stagione. Dybala per Icardi? Juventus e Inter e ci ...