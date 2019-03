Schianto frontale nella notte a Sassari | un giovane perde la vita | feriti tre bimbi

Schianto frontale mentre tornano dalla festa di Carnevale : morti mamma e papà - feriti i 2 figli : Scontro frontale sulla statale Adriatica nel comune di Porto Recanati: due persone, un uomo e la sua compagna, sono morti e i figli di lui e di lei, di 10 e 8 anni, sono rimasti gravemente feriti ma non sono in pericolo di vita. Stavano tornando da una festa di Carnevale. Un marocchino di 34 anni è stato arrestato per omicidio stradale.Continua a leggere

Brindisi - Giuseppe e Alessandra morti nello Schianto frontale : tre figli senza più genitori : Una coppia affiatata, tre figli e una vita felice strappata in un attimo. Un destino spietato per i due coniugi di Cellino San Marco in Puglia vittime dell'incidente di ieri mattina sulla strada...

Muore ragazzo di 20anni in un violentissimo Schianto frontale. Grave un altro giovane : di Giovanni Camirri FOLIGNO Tragedia nella notte tra sabato e domenica lungo la strada che congiunge Bevagna a . Una Mini, con a bordo un 20enne e una Peugeot con un giovane della stessa età, sono ...

Pisa - tragico Schianto frontale : Marina muore a 47 anni al volante della sua auto : La vittima dello schianto, Marina Pieragnoli di Rosignano Marittimo, era al volante della sua vettura quando si è scontrata frontalmente con un'altra auto che percorreva il senso opposto di marcia. Per lei non c'è stato nulla da fare. Ferito e trasportato in ospedale, invece, il conducente dell'altra vettura coinvolta.Continua a leggere