Recensione Captain Marvel | la prima supereroina interpretata dall’attrice premio Oscar

CAPTAIN MARVEL di Anna Boden - Ryan Fleck - La Recensione : Il finale di Avengers: Infinity War ha lasciato pochi dubbi: CAPTAIN MARVEL dovrà intervenire nella battaglia contro Thanos. Quindi, il MARVEL Cinematic Universe si arricchisce con un nuovo personaggio, che va ad incastonarsi nel mosaico iniziato nel 2008 e che ora si appresta a narrare un nuovo capitolo. Prima di essere CAPTAIN MARVEL, Carol Danvers (Brie Larson) faceva parte dell’esercito degli Stati Uniti, anche se i suoi ricordi ...

Recensione di Captain Marvel - il nuovo film con Brie Larson e Samuel Jackson : Captain Marvel è il ventunesimo film dell’universo Marvel e rappresenta un passaggio importante per comprendere le dinamiche che si svilupperanno in Avengers: Endgame, il film che sarà il gran finale della “fase tre” dei cinecomic. Pur essendo un tassello del grande universo Marvel, il film può essere apprezzato anche da spettatori occasionali, a patto di accettare l’esistenza di complesse dinamiche tra mondi e universi distanti....Continua a ...

Captain Marvel : a hero is born - La Recensione senza spoiler : Sembra quasi che Marvel si sia intenzionalmente limitata nel frenare un po' il suo nuovo pezzo da novanta, dato che non si può certo spiattellare al mondo l'incommensurabile potenza di un personaggio ...

«Captain Marvel» - la Recensione : Lo slogan di Captain Marvel, in sala dal 6 marzo, recita: «Higher. Further. Faster» che significa «Più in alto. Più lontano. Più veloce»: se questa era la scommessa del film, si può dire che è stata vinta. Il cinecomic con Brie Larson, il primo dedicato a una supereroina Marvel, non solo mantiene le promesse, ma le supera perfino: un traguardo non da poco per un film che ha avuto una gestazione lunga ...

CAPTAIN MARVEL di Anna Boden - Ryan Fleck - La Recensione : Il finale di Avengers: Infinity War ha lasciato pochi dubbi: CAPTAIN MARVEL dovrà intervenire nella battaglia contro Thanos. Quindi, il MARVEL Cinematic Universe si arricchisce con un nuovo personaggio, che va ad incastonarsi nel mosaico iniziato nel 2008 e che ora si appresta a narrare un nuovo capitolo. Prima di essere CAPTAIN MARVEL, Carol Danvers (Brie Larson) faceva parte dell’esercito degli Stati Uniti, anche se i suoi ricordi ...

Brie Larson è Captain Marvel - l’eroina che salverà gli Avengers (ma è il gatto Goose a rubare la scena) : Recensione : Thanos è spacciato: Captain Marvel approda finalmente al cinema regalando al pubblico una origin story completa. Nel film con Brie Larson ci sono tutti gli elementi classici a cui l'Universo Cinematografico Marvel ci aveva abituato: c'è una storia di crescita, sconfitta e rinascita. Si ride, si passa all'azione e si ha l'assoluta certezza che ogni tassello sia sistemato al proprio posto. Perché la sensazione, a fine film, è proprio questa: ...

Captain Marvel - Recensione : sono i dettagli a fare la differenza : Arriva al cinema Captain Marvel, antipasto ad Avengers: Endgame, e primo film del MCU con protagonista una eroina del mondo Marvel. Captain Marvel è un film godibile ma imperfetto. Lo diciamo così, in apertura, per dare a questa recensione uno slancio in media res, che è poi lo stesso escamotage narrativo del film. ...

Captain Marvel - Recensione : "April 24 is coming" (cit.). Il momento in cui tutto sarà rivelato, con Avengers: Endgame, si sta avvicinando. Per tenerci tranquilli nell'attesa, Disney ci somministra uno zuccherino, un prequel/spin-off di nome Captain Marvel, come si mostrava nel finale di Infinity War. Ossia Carol Denvers, controparte femminile del primo, storico Capitano. Il personaggio risale agli anni '60 ma questa rilettura è basata sulla serie del 2012, scritta da Kelly ...

Visto con i bambini - La Recensione di Captain Marvel - il film che mancava : Quello che è davvero eccezionale è il ringiovanimento digitale di due dei personaggi più iconici del mondo Marvel, Nick Fury e Phil Coulson. In alcuni tratti il risultato è un po' da plastica ...