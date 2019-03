Mense scolastiche | sul panino da casa deciderà la Cassazione a Sezione unite

Operazione NAS torna sul Nove tra malasanità e Mense scolastiche da chiudere : Operazione NAS E’ uno dei programmi più interessanti che il Nove abbia offerto finora al proprio pubblico, ed è pronto a torna re con trenta nuovi episodi nella fascia preserale: Operazione NAS sarà in onda con la terza stagione a partire dalle 19.30 di oggi. Operazione NAS: trenta nuovi episodi alle 19.30 sul Nove Nuove indagini con protagonisti i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, che nei mesi scorsi hanno tenuto banco in ...

Roma. Mense scolastiche : possibili le richieste di tariffa agevolata : Si sono aperti il 1° marzo i termini per presentare domanda di tariffa agevolata per le Mense scolastiche pubbliche, in

Pomezia - Mense scolastiche : non ci sono i soldi - stipendi - e servizio - a rischio : 'I dipendenti della società Innova, che gestisce il servizio di ristorazione scolastica per conto del comune di Pomezia , sono a rischio stipendi di febbraio. La comunicazione, a quanto si apprende, è ...

Cibi avariati nelle Mense scolastiche del Casertano : nei guai una cooperativa : Cibo inadeguato distribuite in diverse scuole del Casertano . È questa la macabra scoperta che i carabinieri di Pignataro Maggiore hanno fatto in seguito ad indagini portate avanti con l'ausilio del ...

CNN : la politica di Trump e il pesce russo delle Mense scolastiche degli Stati Uniti - : La CNN ha collegato la politica del presidente Donald Trump ai bastoncini di pesce che mangiano alcuni studenti americani nelle mense : è pesce pescato prevalentemente in Russia. Secondo il canale, i pescatori in Alaska nel ...

Nas nelle Mense scolastiche : “i piatti si fondono perché sono di scarsa qualità - appalti al risparmio” : Il risparmio equivale alla scarsa qualità: piatti biodegradabili di plastica che si fondono coi cibi caldi nella mensa di una scuola media di Casale Monferrato. sono oltre 4 mila quelli sequestrati dal Nas di Alessandria in seguito della segnalazione di una mamma, preoccupata per i possibili rischi alla salute della figlia. Il sequestro è cautelativo, gli accertamenti sui piatti, tra l’altro risultato non etichettati come previsto dalla ...